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Gece yarısı indirim izdihamı! Mağazaya akın ettiler, çareyi elektriği keserek buldular

21.01.2023 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir çeyiz mağazasının açılışa özel indirim yapacağını duyurması izdihama neden oldu. Gece yarısı mağazanın önünde toplananlar, içeriye girebilmek için birbirleriyle yarıştı. Ucuz ürün almak için çıkan kaosa polis müdahale etti. Ekipler kalabalığı elektriği kestirerek dağıttı.

Gece yarısı indirim izdihamı! Mağazaya akın ettiler, çareyi elektriği keserek buldular

Diyarbakır'daki olay, gece yarısı Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 784’üncü sokakta meydana geldi. Bir çeyiz mağazası, ürünlerinde açılışa özel olarak indirim yaptı.

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İZDİHAM OLUŞTU

İndirimi duyarak mağaza önüne gelenler, içeriye girebilmek için izdiham oluşturdu.

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Bölgeye tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kalabalığın giderek artması üzerine polis, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

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POLİS BÖLGENİN ELEKTRİĞİNİ KESTİRDİ

Çoğu kadınlardan oluşan kalabalığın dağılmaması üzerine güvenlik güçleri, enerji şirketini arayarak, bölgedeki elektriğin bir süre kesilmesini istedi. Elektriklerin kesilmesinin ardından kalabalık dağıldı. (DHA)

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Diyarbakır izdiham

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