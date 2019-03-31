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Gece yarısı korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 04:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 3 katlı apartmanın son katında yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada dairede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Gece yarısı korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü!

Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi 1615 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın üçüncü katında belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde yangın çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireyi saran alevlere müdahale ederek yangının diğer evlere sıçramasını önledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangında can kaybı veya yaralı olmazken, binada maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili dairede incelemelerde bulundu. (İHA)

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izmir yangın

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