Gece yeme bozukluğunu nedenleri arasında uyku problemi de var! Bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat

Gece yeme sendromu, en az 3 ay boyunca haftada 3 gece, uyanma ve uyandıktan sonra karbonhidratlardan zengin besinleri yeme arzusu olduğu bir yeme bozukluğu türüdür.

GECE YEME SENDROMUNDA UYKU SORUNU TETİKLEYİCİ ROL OYNUYOR

Gece yeme sendromunda, tüm gün kullanılan enerjinin yüzde 25 - 50'sinin tamamen gece alınması söz konusudur. Çünkü bu kişiler geceleri uyanık geçirirler. Genellikle uyku bozuklukları ya da uyku apne sendromu gibi uykuyu bozan problemleri vardır. Dolayısıyla enerjiyi gece alarak gece harcarlar. 'Kilolu olacağım' diye ciddi stres yaşayarak bu stresi gidermek için de yerler.

PSİKİYATRİK NEDENLER SONUCU KİLO YAŞAMI ETKİLİYORSA...

Kişinin kilo alarak ya da vererek yaşamı etkileniyorsa, bunun altında da psikolojik, psikiyatrik nedenler varsa gerisi çok da önemli değildir. Rahatsızlığın ne olduğunun bir yerde çok önemi yoktur.

TEDAVİDE NELER DİKKATE ALINIR?

Gece yeme sendromu tedavisinde dikkate alınanlar, kişi neden yiyor, hangi dönemlerde yiyor, yeme davranışı, yeme davranışının ritmi, nelerden etkileniyor, hangi ruhsal nedenlerden etkileniyor ve beraberinde bundan dolayı ortaya çıkan depresyon, alkol madde bağımlılığı gibi faktörleri tedavi etme amaçlıdır. Bu nedenle bir noktadan sonra isminin pek önemi yoktur.



