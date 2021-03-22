HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Geçen yılın üzerine çıktı! İstanbul'un barajlarında son durum

Geçen yılın üzerine çıktı! İstanbul'un barajlarında son durum

22.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 65.21 çıktı. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte ölçülen yüzde 64.17'yi geride bıraktı. Bu hafta etkili olacak yağışlı sistemin ardından barajların doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor.

Geçen yılın üzerine çıktı! İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 65.21’e ulaştı.

GEÇEN YILIN ÜZERİNE ÇIKTI

Baraj doluluk oranı geçen yıl ölçülen yüzde 64.17’lik doluluk seviyesini geride bıraktı. Bir anlamda barajlarda geçen yıl bu zamanlardan daha çok su var. Ancak yüzde 65.21'lik doluluk oranı daha eski yıllara oranla oldukça az kaldı. 2015 yılında aynı dönemde baraj doluluk oranı 95.01, 2016 yılında 87.21, 2017 yılında 89.65, 2018 yılında 89.91, 2019 yılında 94.10 olarak kayıtlara geçmişti.

3 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 70'IN ÜZERİNDE

İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan üç baraj Papuçdere, Sazlıdere ve Istrancalar oldu. Papuçdere barajında doluluk yüzde 45.69 , Sazlıdere Barajında ise yüzde 34.43, Istrancalarda ise yüzde 44.66 olarak ölçüldü. İstanbul'da yüzde 70'lik doluluk oranının üzerinde su biriktiren 3 baraj bulunuyor. Bunlar Ömerli, Elmalı ve Darlık barajları.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı yüzde 87.62

-Papuçdere Barajı yüzde 45.69

-Sazlıdere barajı yüzde 34.43

-Büyükçekmece Barajı yüzde 64.82

-Alibeyköy Barajı yüzde 58.20

-Terkos Barajı yüzde 60.59

-Kazandere Barajı yüzde 57.88

-Elmalı Barajı yüzde 73.54

-Darlık Barajı yüzde 76.66

-Istrancalar Barajı yüzde 44.66

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
İçişleri'nden kısıtlama açıklamasıİçişleri'nden kısıtlama açıklaması
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Film sahnelerinin aratmayan anlar! Alacaklısını pompalı tüfekle kovaladı

Sokak ortasında pompalı tüfekli kovalamaca!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için dava açıldı

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için dava açıldı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Kış uykusundan uyanan boz ayılar böyle görüntülendi

Havaların ısınmasıyla ortaya çıktılar! Böyle görüntülendiler

Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir

Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.