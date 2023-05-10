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Geçmiş olsun mesajı ve dilekleri: Hastaya geçmiş olsun mesajı göndermek için en güzel sözler ve dilekler

09.05.2023 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her zaman fiziksel olarak sevdiklerimizin yanında olamayabiliriz. Böyle durumlarda onlara gönderebileceğimiz içten ve anlamlı bir mesaj işe yarayabilir. Bir ameliyat geçirmiş, hasta bir arkadaşa, dosta, akrabaya gönderilecek içten bir geçmiş olsun mesajı o kişinin yüzünde bir gülümseme oluşturarak kendini daha iyi hissetmesini sağlayabilir.

Geçmiş olsun mesajı ve dilekleri: Hastaya geçmiş olsun mesajı göndermek için en güzel sözler ve dilekler

İnsanlar hasta oldukları zaman normal hallerinden çok daha hassas ve çok daha kırılgan olabilirler. Böyle zamanlarda aldıkları bir kısa mesaj bile kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilir. Bir yakınınız, akrabanız, dostunuz ya da arkadaşınız hastalandığı zaman ona onun yanında olduğunuzu ve onu düşündüğünüzü hissettirmeniz önemlidir. Bunu fiziksel olarak yanında durarak yapabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda iş, okul gibi farklı nedenlerden ötürü hasta olan yakınınızın yanında bulunamayabilirsiniz. Böyle zamanlarda ona göndereceğiniz uzun ya da kısa içerikli bir geçmiş olsun mesajı onun daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. Bir hastaya geçmiş olsun mesajı atmak hem nazik hem de düşünceli bir davranış olacaktır.

Geçmiş olsun mesajlarına örnekler

Hasta bir yakınınıza göndereceğiniz mesaj kısa ya da uzun olabilir. Bu durumda mesajın içeriği ve duygularınızın, içtenliğinizin karşı tarafa geçmesi daha önemlidir. Bir geçmiş olsun mesajı yazarken en içten dileklerinizle birlikte uygun emojiler seçerek hasta yakınınıza onun yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. Mesaj göndermek istediğiniz hasta yakınınıza, hastalığının ne olduğuna ya da durumuna göre uygun bir mesaj hazırlayabilirsiniz. Aşağıda bu tür durumlar için derlediğimiz kısa ve uzun geçmiş olsun mesajlarını bulabilirsiniz. Bu mesajlardan hasta olan yakınınıza en uygun olduğunuzu düşündüğünüz mesajı seçerek ona gönderebilirsiniz.

Bir insan hasta olduğu zaman ona gelen geçmiş olsun dilekleri onun için çok önemli olabilir. Sevdiği kişilerin yanında olmasını yanında olamayanların da bir mesajla da olsa varlıklarını ve yanında olduklarını hissettirmesi de önemlidir. Hasta olan yakınınızdan uzakta iseniz bir mesaj ile onun daha iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz.

Akrabaya geçmiş olsun mesajı gönderecekseniz onunla olan samimiyetinize ve yakınlığınıza göre ifadeler kullanabilirsin. Bir akrabanıza göndereceğiniz mesaj bir dostunuza ya da bir arkadaşa geçmiş olsun mesajı gönderirken yazdıklarınızdan daha farklı olacaktır. Bu tür durumlar için size yardımcı olabilecek bazı kısa ve uzun geçmiş olsun mesajlarını aşağıda görebilirsiniz.

En samimi taziye dilekleri En samimi taziye dilekleri

Kısa geçmiş olsun mesaj önerileri

  • Fiziksel olarak yanında olamasam da kalbim seninle arkadaşım. Sağlığına bir an önce kavuşmanı dilerim. Geçmiş olsun.
  • Her an aklımda ve kalbimdesin canım arkadaşım. Çok geçmiş olsun, sağlıklı günlerine en kısa sürede dönmeni yürekten istiyorum. Seni çok seviyorum.
  • Dualarım seninle, bir an önce sağlığına kavuşup ayaklanmanı diliyorum. Geçmiş olsun can arkadaşım.
  • Dualarım, aklım, kalbim seninle arkadaşım. Bu hastalık da geçmiş gitmiş olsun bir daha da yanına yakınına uğramasın. Seni seviyorum.
  • Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda yanında olacağım.
  • Başına gelen talihsiz kazaya çok üzüldüm benim kıymetli arkadaşım. En kısa sürede ayaklanacağına eminim. Seni çok seviyorum. Geçmişler olsun.

Uzun geçmiş olsun mesaj önerileri

  • Biliyorum ki benim arkadaşımı hiçbir hastalık yıkamaz. En kısa süre içinde toparlanıp eski sağlığına kavuşman için dua ediyorum. Fiziksel olarak yanında olamasam da kalbim aklım senin yanında. Bunu sakın unutma.
  • Seni çok sevdiğimizi ve iyileşmen için dualar ettiğimizi bilmeni isterim. Acil şifalar dileriz. Bir an önce eski sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Çok çok geçmiş olsun.
  • Zor bir süreçten geçtiğini biliyorum ve bu süre içinde sana destek olmak istiyorum. Geçmiş olsun dileklerimi yolluyorum ve en kısa sürede eski sağlığına kavuşmanı diliyorum. Seni seviyorum ve yanındayım.
  • Senin için endişelendiğimi bilmelisin. Sana moral vermek ve bu süreçte yanında olmak istiyorum. Geçmiş olsun dileklerimle birlikte, kısa sürede iyileşmeni diliyorum. Her zaman buradayım, ihtiyacın olduğunda bana ulaşabilirsin.
  • Hayatının bu zorlu döneminde seninle birlikte olduğumu bilmeni istedim. Umuyorum ki en kısa sürede sağlığına kavuşacak ve tekrar güler yüzünü göreceğiz. Geçmiş olsun dileklerimle, güçlü kalmanı diliyorum.
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