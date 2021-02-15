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GeForce Now'ın Türkiye ön kayıtları başladı! İşte GeForce Now'a kayıt olmanın yolu

15.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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GeForce Now'ın Türkiye ön kayıtları başladı! İşte GeForce Now'a kayıt olmanın yolu

Nvidia'nın bulut oyun servisi GeForce Now için Türkiye'de ön kayıtlar alınmaya başlandı. Beta sürecine açılan bulut oyun servisi GeForce Now, yapılan bilgilendirmeye göre 15 Mart'ta ise tüm kullanıcıların erişimine açılacak. Peki GeForce Now'a kayıt yaptırma işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Nvidia GeForce Now hizmeti, yüksek donanım gücü gerektirmeden birçok büyük çaplı oyunların bulut üzerinden oynanmasını mümkün kılıyor. Yurt dışında bir süredir kullanılan GeForce Now'ın ise geçtiğimiz günlerde Turkcell ile kurulan ortalık sonucunda ülkemize giriş yapacağı açıklanmıştı. Oyuncuların deneyimlemek için fazlasıyla heyecanlandırdığı, Google Stadia benzeri GeForce Now için beklenen vakit sonunda geldi.

GeForce Now

NVİDİA GEFORCE NOW TÜRKİYE'DE BETA OLARAK BAŞLIYOR

GeForce Now, Gameplus'ın resmi sitesi üzerinden Türkiye'deki kullanıcıların ön kayıtlarını almaya başladı. Yapılan bilgilendirmeye göre GeForce Now hizmeti 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında kapalı beta olarak kullanıma sunulacak. 1 aylık deneme süreci sonrası 15 Mart'ta GeForce Now Türkiye'deki tüm kullanıcıların erişimine açılacak. Bulut hizmetinin sunucuları ilk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yer alacak. Halihazırda GeForce Now aboneliği olanlar ise yerel sunucular aracılığıyla oyunu oynayabilmek için tekrar Gameplus üzerinden ön kayıt yaptırmak zorunda.

GEFORCE NOW İÇİN BASİC VE PREMİUM PAKETLERİ

Bulut oyun hizmeti için iki farklı paket belirlenmiş durumda. Bu paketler Basic ve Premium isimlerini taşıyor. Basic paket, oyunculara 1 saatlik oturum süreci sağlıyor ve ''sınırlı kapasite''de hizmet veriyor. Burada sınırlı kapasite, yoğun saatlerde bu pakete sahip kullanıcıların sınırlı kapasite nedeniyle kuyrukta bekleyebilmesi anlamına geliyor. Premium paket ise standart erişim, uzatılmış oturum süresi
ve RTX teknolojisi sunuyor. GeForce Now paketlerinin fiyatları henüz açıklanmış değil, ancak Basic'in ücretsiz olması bekleniyor.

GeForce Now paketleri

GEFORCE NOW İÇİN GEREKEN İNTERNET HIZI

GeForce Now internet var olduğu sürece oyun deneyimi yaşatabilecek bir platform. Fakat yine de internetinizin belirli bir hız değerini karşılaması gerekiyor. 720P/60 FPS kalitesinde oyun oynayabilmek için 15 Mbps hız ve 1080P/60 FPS kalitesinde oyun oynayabilmek için ise 25 Mbps internet hızı öneriliyor. Tabii bu hız değerleri minumum değerler. Ortalama bir oyun için daha yüksek bir internet hız değeri daha akıcı bir deneyim anlamına gelebilir.

GEFORCE NOW'A ÖN KAYIT YAPTIRMA

GeForce Now ön kaydı oluşturmak için GamePlus'ın resmi sitesine gidip, hızlı giriş hesabınız varsa giriş yapmanız yoksa da yeni hesap açmanız gerekiyor. Bu noktada GeForce Now'un; Windows, MacOS, Android, iOS(beta) ya da Chromebook işletim sistemine sahip bir cihaz ile çalışabildiğini belirtelim.

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