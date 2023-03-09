HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu 'HDP' kararını açıkladı! Akşener ve Demirtaş'ın açıklamaları gündem olmuştu, HDP'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'HDP' kararını açıkladı! Akşener ve Demirtaş'ın açıklamaları gündem olmuştu, HDP'den yanıt geldi

09.03.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği gündem konusu oldu. HDP'den gelen çağrılar ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklaması sonrası ne yapacağı merak konusu olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, verdiği kararı açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası HDP cephesinden de yeni bir açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu 'HDP' kararını açıkladı! Akşener ve Demirtaş'ın açıklamaları gündem olmuştu, HDP'den yanıt geldi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasıyla, 72 saatlik kriz çözülürken; şimdi de Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşüp görüşmeyeceği gündem oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın "Kılıçdaroğlu’nun bizi ziyaret etmesini de bekliyoruz" açıklaması ve ardından Selahattin Demirtaş'ın "hayırlı olsun diyoruz, HDP'ye de bekliyoruz" paylaşımı dikkat çekmişti.

AKŞENER'E DE SORULMUŞTU

Söz konusu görüşme çağrıları İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e de sorulmuş, Akşener de Kılıçdaroğlu için “Tabii HDP’ye ziyaret edebilir ama masaya getiremez” yanıtını vermişti.

adsad

DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E AÇIK MEKTUP

Bu açıklamanın ardından ise Demirtaş cezaevinden Akşener'e mektup yazarak, “Bizim oyumuzu istiyor musunuz istemiyor musunuz, bizi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz, sizin parti olarak diğer partilerle müzakere hakkınız var da HDP’nin yok mu?” gibi bir dizi soru yöneltmişti.

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk kez konuştu

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk kez konuştu

 'Yaşına da duruşuna da karşıyım' Ersan Şen o soruyu duyunca...

'Yaşına da duruşuna da karşıyım' Ersan Şen o soruyu duyunca...

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

 CHP ve İYİ Parti'den seçim sonuçlarıyla ilgili flaş iddia!

CHP ve İYİ Parti'den seçim sonuçlarıyla ilgili flaş iddia!

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'nin tavrının ne olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU HDP KARARINI AÇIKLADI

Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan CHP lideri, HDP'yi ziyaret edeceğini söyledi.

1

Bila'nın aktardığına göre; Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis’te HDP’li Başkan Vekili’nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP’li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek."

gfhf

HDP'DEN JET YANIT GELDİ: BU GÖRÜŞMEYİ ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ

CHP liderinin açıklamaları sonrası HDP'den de yeni bir açıklama geldi. HDP Saruhan Oruç Grup Başkanvekili, Halk TV'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

image (16)

"Bu çok demokratik bir açıklama, olması gereken bir şey. Bir Cumhurbaşkanı adayının destek araması çok doğal. Zamanı henüz belli değil, CHP tarafından bize bir şey gelmedi henüz. Bu görüşmeyi önemli görüyoruz. Neredeyse 1.5 yıl önce tutum belgesi açıklamıştık. Orada da bizim görüşlerimizi adaylara aktarma konusunda bir talebimiz vardı. Genel yaklaşımımız açısından olumlu buluyoruz. 14 Mart'ta görüşme yapılacağı konusundaki iddialar doğru değil."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılarAK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar
'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı
Gözü bu kez o görevde! Yeni hedefi çok konuşulacakGözü bu kez o görevde! Yeni hedefi çok konuşulacak
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Millet İttifakı hdp

En Çok Okunan Haberler

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

Gelecek Partisi'nden ilginç hamle: İmza toplamaya başladılar!

Gelecek Partisi'nden ilginç hamle: İmza toplamaya başladılar!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Galatasaray ihya olacak! Arabistan Prensi mest oldu, talimatı verdi

Galatasaray ihya olacak! Arabistan Prensi mest oldu, talimatı verdi

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.