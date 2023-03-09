Kılıçdaroğlu 'HDP' kararını açıkladı! Akşener ve Demirtaş'ın açıklamaları gündem olmuştu, HDP'den yanıt geldi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasıyla, 72 saatlik kriz çözülürken; şimdi de Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşüp görüşmeyeceği gündem oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın "Kılıçdaroğlu’nun bizi ziyaret etmesini de bekliyoruz" açıklaması ve ardından Selahattin Demirtaş'ın "hayırlı olsun diyoruz, HDP'ye de bekliyoruz" paylaşımı dikkat çekmişti.

AKŞENER'E DE SORULMUŞTU

Söz konusu görüşme çağrıları İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e de sorulmuş, Akşener de Kılıçdaroğlu için “Tabii HDP’ye ziyaret edebilir ama masaya getiremez” yanıtını vermişti.

DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E AÇIK MEKTUP

Bu açıklamanın ardından ise Demirtaş cezaevinden Akşener'e mektup yazarak, “Bizim oyumuzu istiyor musunuz istemiyor musunuz, bizi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz, sizin parti olarak diğer partilerle müzakere hakkınız var da HDP’nin yok mu?” gibi bir dizi soru yöneltmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'nin tavrının ne olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU HDP KARARINI AÇIKLADI

Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan CHP lideri, HDP'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Bila'nın aktardığına göre; Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis’te HDP’li Başkan Vekili’nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP’li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek."

HDP'DEN JET YANIT GELDİ: BU GÖRÜŞMEYİ ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ

CHP liderinin açıklamaları sonrası HDP'den de yeni bir açıklama geldi. HDP Saruhan Oruç Grup Başkanvekili, Halk TV'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bu çok demokratik bir açıklama, olması gereken bir şey. Bir Cumhurbaşkanı adayının destek araması çok doğal. Zamanı henüz belli değil, CHP tarafından bize bir şey gelmedi henüz. Bu görüşmeyi önemli görüyoruz. Neredeyse 1.5 yıl önce tutum belgesi açıklamıştık. Orada da bizim görüşlerimizi adaylara aktarma konusunda bir talebimiz vardı. Genel yaklaşımımız açısından olumlu buluyoruz. 14 Mart'ta görüşme yapılacağı konusundaki iddialar doğru değil."



