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  4. Gelen turistler şaşkınlığını gizleyemedi! Bodrum'da ana isale hattı patladı: Yolda dev çukur oluştu

Gelen turistler şaşkınlığını gizleyemedi! Bodrum'da ana isale hattı patladı: Yolda dev çukur oluştu

28.08.2024 21:13
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Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da yine ana isale hattı patladı, yolda dev çukur oluştu. Sahilde denize giren turistler dereden gelen suyu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Gelen turistler şaşkınlığını gizleyemedi! Bodrum'da ana isale hattı patladı: Yolda dev çukur oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turistleri şaşırtan bir olay yaşandı. Ortakent Ali Kelle Ormanı mevkisinde ana isale hattı patladı. Patlama sonrası yolda dev çukur oluştu, tonlarca su yola aktı. Yoldan akan su dereye ulaşıp oradan da sahile ulaştı.

Sahilde denize giren tatilciler, dereden sel gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Sahile inen yolda park halindeki otomobilin alt kısmı su içinde kaldı.
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BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK!

İhbarın ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yoldan geçen tatilciler ise ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı öğrenildi.

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Bodrum turist
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