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Gelenek bozulmadı; Atatürk Üniversitesi madalya sıralamasında yine zirvede yer aldı

03.11.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından yapılan 2021-2022 Dönemi Üniversiteler Arası Genel Madalya Dağılımı sıralamasında Atatürk Üniversitesi altın madalya sıralamasında 208 üniversite arasında birinci oldu.

Gelenek bozulmadı; Atatürk Üniversitesi madalya sıralamasında yine zirvede yer aldı

Spor müsabakalarına son yıllara damga vurarak geleneği sürdüren Atatürk Üniversitesi, 29 Altın, 16 Gümüş ve 23 Bronz madalya kazanarak toplam 68 madalya ile yine zirvede yer aldı.

ÖĞRENCİLER SPORTİF BAŞARILARIYLA DA ADINDAN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Sezon boyunca düzenlenen bireysel ve takım sporları müsabakalarına katılan ve birçok branşta kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesinin hemen her fakültesinden öğrenciler, bilimsel çalışmalarının yanında sportif başarılarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Üniversite eğitimini sadece akademik bilgi aktarımı ile sınırlandırmayan Atatürk Üniversitesi; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanda da kendilerini geliştirmelerine imkân tanıyacak atılımlar geçekleştiriyor.

Bu çerçevede özellikle sportif faaliyetlere katılmak isteyen tüm öğrencileri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığı ile destekleyen Atatürk Üniversitesinin Üniversite Sporları Federasyonu tarafından her eğitim öğretim yılında düzenli olarak organize edilen spor müsabakalarına çeşitli branşlarda katılım sağladığını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin sosyal hayatlarına katkı sunacak her türlü adımı desteklediklerini ve bunun sonucunda da madalyalar kazanmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

“MÜSABAKALARA KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ”

Örgün öğretimde 65 bin, açıköğretimde ise 500 bin öğrencisi ve 8 bine yaklaşan personeliyle ülkemizin en büyük üniversiteleri arasında yer alan Atatürk Üniversitesinde; öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak amacıyla kurum içi turnuvalar düzenlemelerinin yanında ulusal ve uluslararası turnuvalara da katılma noktasında azami gayret gösterdiklerini belirten Rektör Çomaklı: “Üniversitemizi temsilen öğrencilerimizi müsabakalara hazırlıyor ve onları sonuna kadar destekliyoruz. Tüm imkânlarımızı öğrencilerimizin kullanımı için seferber etmiş durumdayız. Öğrencilerimiz de istekleri doğrultusunda bireysel ya da takım branşlarına katılarak yeteneklerini sergiliyor ve başarılı sonuçlar elde ediyorlar” dedi.

BİRİNCİLİK UNVANINI UZUN SÜREDİR KORUYOR

Hem akademik ve bilimsel alanda hem de sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda son yıllara damga vuran bir performans sergilediklerini aktaran Rektör Çomaklı, madalya sıralamasında birinciliği elde ettiklerini ve uzun süre bu unvanı koruduklarını ifade ederek sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Atatürk Üniversitesi, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca edindikleri tecrübelerin mezun olduktan sonra tebessüm ve gururla anıldığı yerdir. Üniversitemizde biriken her bir anı öğrencilerimizde oldukça özel bir yere sahiptir. Spor branşlarında elde edilen madalyalarda öğrencilerimizin başköşelerinde gururla bakacakları yerde ömür boyu kalacaktır. Bu düşüncelerle, bizlere her yıl daha da fazla gurur yaşatan öğrencilerimize, ailelerine, antrenörlerine, ilgili birimlerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyor, başarıların devamını diliyorum.”

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