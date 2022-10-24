HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gelin 90, damat 77 yaşında! İstanbul bu nikahı konuşuyor! ‘Beğendim oldu’

Gelin 90, damat 77 yaşında! İstanbul bu nikahı konuşuyor! ‘Beğendim oldu’

24.10.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Avcılar ilçesinden gelen bir evlilik haberi herkesi şaşırttı. 90 yaşındaki gelin Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki damat Muharrem Erdoğan nikah masasına oturdu. Sağlık ocağında tanışıp evlendiklerini belirten yaşlı çift ‘Birbirimizi çok sevdik. Beğendim, oldu’ ifadelerini kullandı. İşte dikkat çeken o evlilik haberinin detayları…

Avcılar'da sağlık sorunları için gittikleri sağlık ocağında tanışan 90 yaşındaki Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, nikah masasında oturdu. Evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirten Habibe Özdemir, "Birbirimizi sevdik. Beğendim, oldu" dedi.

2

Eşini kaybettikten sonra Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşayan 4 çocuk babası 77 yaşındaki PTT'den emekli Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturan daha önce evlilik yapmayan 90 yaşındaki Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı. Görüşmeye başlayan Özdemir ile Erdoğan yaşamlarının kalan bölümünü birlikte geçirmeye karar verdi.

3

Çift, Avcılar Belediyesi'ne başvurarak, evlenmek istediklerini bildirirken, nikahlarını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kıymasını istedi. Nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaşlı çiftinnikahlarını kıyarken, evlilik cüzdanını da 90 yaşındaki gelin Habibe Özdemir'e verdi. Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu" diye konuştu. Avcılar Belediye Başkanı Başkan Hançerli "Bugün çok özel bir nikah kıydık, onlar çok heyecanlı. Onların heyecanı bize de bulaştı" dedi.

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öldüresiye dövdüler, sebebi 'pes' dedirtti! Dehşet anları kameradaÖldüresiye dövdüler, sebebi 'pes' dedirtti! Dehşet anları kamerada
"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdilerSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler
Anahtar Kelimeler:
Avcılar gelin damat evlilik yaşlı

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Erdoğan rica etti, Yıldırım'ın ameliyatını Özkan yaptı!

Erdoğan rica etti, Yıldırım'ın ameliyatını Özkan yaptı!

İlginizi Çekebilir

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.