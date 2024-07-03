HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gelinden kayınvalidesine dayak! Önce terlikle dövdü sonra otomobiliyle ezmeye çalıştı! İşte o anlar…

Gelinden kayınvalidesine dayak! Önce terlikle dövdü sonra otomobiliyle ezmeye çalıştı! İşte o anlar…

03.07.2024 13:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Kayınvalidesine saldıran gelin önce terlikle darp etti ardından arabayla ezmeye çalıştı. Saldırıya uğrayan kayınvalide Neriman Çekin yaptığı açıklamada “Düğünden sonra normal biri olmadığını fark ettik. Kolum ve bacağım kırık, platin takıldı. Her tarafım kırık dökük. Bu nasıl bir kanundur ki onları serbest bıraktılar” dedi. İşte ilginç olayın detayları…

Gelinden kayınvalidesine dayak! Önce terlikle dövdü sonra otomobiliyle ezmeye çalıştı! İşte o anlar…

Mardin’de S.D.Ç., ablasıyla önünü kestiği kayınvalidesi Neriman Çekin’i (57), ayağından çıkardığı terlikle darbedip, ardından otomobiliyle çarparak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, S.D.Ç.’nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Neriman Çekin, “Kolum ve bacağım kırık, platin takıldı. Bu nasıl bir kanundur ki onları serbest bıraktılar” dedi.

Olay, 20 Haziran’da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. S.D.Ç., sokakta yürüyen kayınvalidesi Neriman Çekin’in önünü otomobille kesti. Ardından ablasıyla otomobilden inen S.D.Ç., ayağından çıkardığı terlikle Çekin’i darbetti. Çevredekilerin araya girmesine rağmen vurmaya devam eden S.D.Ç., daha sonra bindiği otomobilini Çekin’in üzerine sürüp çarptı. Savrulup yere düşen Çekin yaralanırken, S.D.Ç. tekrar otomobilden indi. Bir süre bekledikten sonra ablasıyla otomobile binen S.D.Ç. bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Neriman Çekin, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ayağında ve kolunda kırıklar oluşan Çekin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, gözaltına S.D.Ç., küçük yaşta çocuğu olduğu için ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

‘HER TARAFIM KIRIK DÖKÜK’

Neriman Çekin, gelininin serbest bırakılmasını tepki göstererek, şunları söyledi:

“3 yıl önce oğlum internet üzerinden bu kadınla tanıştı, biz de gidip istedik. Düğünden hemen sonra kadının normal biri olmadığını fark ettik. Daha önce de beni darbetmişti. Önce küfürler ve hakaretler, sonra beni mahallede darbetti. Tüm mahalleli buna şahittir. O olaydan sonra bir daha kendisiyle görüşmedim. Oğlum 15 gün önce izne gelmişti. Biz dahil olmadık, onlar birbirleriyle görüştüler. Olaydan bir gün önce gece beni aramıştı ama ben fark etmemişim. Bu kez saat 10.00 gibi beni aradı. Telefonda çok ağır hakaretler, küfürler etti. Numarası bende olmadığı için tanıyamadım.

3

Eşim de dedi ki, ‘Karakola gidelim, bakalım bu numara kimin’ diye. Sonra eşimle beraber çıktım, eşim alışverişe çıktı, ben de emniyete uğradım. Bu numaranın kimin ait olduğunu ve çok rahatsız ettiğini, ağır hakaretlerde bulunduğunu söyledim. Polis memurları daha sonra fotoğrafını göstererek, kim olduğunu sordu. Ben de ‘Gelinimdir’ dedim. Polis de ‘O zaman gelininiz tarafından rahatsız ediliyorsunuz’ dediler. Sonra eve gitmek için oradan çıktım. Sonra bu abla ile kardeş beni takip etmişler. Yol ortasında, kameralara da yansıyor, beni darbettiler. Hem beni darbettiler hem de arabayla çarpıp üzerimden geçemeye çalıştılar. Şu an kolumda platin var, ayağımda platin var ve ayağa kalkacak gücüm yok. Hakimlere, savcılara sesleniyorum. Ben acılar içindeyken bu kadın nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor?”

5

DHA’nın iddialarla ilgili ulaştığı S.D.Ç. ise açıklama yapmak istemediğini söyledi. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Şimdi de köyü tamamen ateşe verdiler! MSB: "PKK'lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu"Son dakika | Şimdi de köyü tamamen ateşe verdiler! MSB: "PKK'lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu"
En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyorEn havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor
Sıcak havalara serinleme molası! "Çok kuvvetli şekilde bekliyoruz"Sıcak havalara serinleme molası! "Çok kuvvetli şekilde bekliyoruz"
Anahtar Kelimeler:
Mardin gelin dayak kayınvalide
En Çok Okunan Haberler
Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

Avusturya'nın hocasından maç sonu ilginç sözler!

Avusturya'nın hocasından maç sonu ilginç sözler!

"Forvetlerine" fark attı! Açık ara birinci çıktı

"Forvetlerine" fark attı! Açık ara birinci çıktı

Gece gündüz haraç isteyip meydan dayağı yedi

Gece gündüz haraç isteyip meydan dayağı yedi

Yer: Kuşadası! Plaj bir anda karıştı! Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar

Yer: Kuşadası! Plaj bir anda karıştı! Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar

Eşini öldürdüğü anları böyle anlattı!

Eşini öldürdüğü anları böyle anlattı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.