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Geliyor gelmekte olan: Xiaomi 12, 11T Pro gibi olmayacak!

08.11.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi 12'nin özellikleri sızdırıldı. Sızıntıya göre Qualcomm Snapdragon 898 ile desteklenmesi beklenen Xiaomi 12, şirketin ilgi çeken modeli Xiaomi 11T Pro gibi 120W hızlı şarja sahip değil. Peki Xiaomi 12'nin şarj hızı ne kadar olacak?

Geliyor gelmekte olan: Xiaomi 12, 11T Pro gibi olmayacak!

Xiaomi, geçtiğimiz yıl Snapdragon 888 işlemcisi ile desteklenen bir telefonu ilk duyuran firmalardan biriydi. Şirketin bu yıl da aynısını 30 Kasım'da başlayacak Qualcomm Tech Summit'te tanıtılacağı söylenen Snapdragon 898 için de gerçekleştirmesi öngörülüyor. Yani Xiaomi 12'nin Snapdragon 898 kullanan ilk telefon olması ve yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fakat sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Xiaomi 12'nin standart modeli, şarj hızı ve başka bir özelliği ile önceki Xiaomi telefonları ile arasında fark yaratacak.

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XIAOMI 12'NİN ŞARJ HIZI

Xiaomi 12 için yapılan sızıntıya göre, akıllı telefon Mi 10 Ultra ve 11T Pro'da gördüğümüz gibi 120W hızlı şarjı değil, 100W hızlı şarjı destekleyecek.

İŞTE XIAOMI 12'NİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Standart model, geliştirilmiş bir 50 MP ana kameraya sahip olacak. Henüz kapasitesi bilinmese de Xiaomi 12'nin büyük bir bataryaya sahip olacağı da belirtilenler arasında. Buna rağmen telefonun ince bir gövdeye ev sahipliği yapacağı, yüksek bir ekran-gövde oranına ve selfie kamerası için daha küçük bir nokta çentiğe sahip olacağı da söyleniyor.

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Xiaomi 12 Pro modeli için çok daha önce yapılan bir sızıntıda ise telefonun 50 MP'lik üçlü bir kameraya yer vereceğinden (geniş, ultra geniş ve telefoto kamera) bahsedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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