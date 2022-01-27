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''Gelmem yok, gitmem yok'' dediği İstanbul'dan ceza geldi: Şaşırdım kaldım

27.01.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya' yaşayan bir kişi o tarihte İstanbul'a gitmemesine rağmen gelen trafik cezasıyla şaşkına döndü. 623 TL’lik cezayı ödeyen Naim Demirtaş, Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu. Demirtaş, ''Şaşırdım kaldım, İstanbul’a gitmem gelmem yok. Trafik cezası Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği’nden geliyor. 623 lira trafik cezası gelmiş. Şimdi de cezaya itiraz edeceğim'' ifadelerini kullandı.

''Gelmem yok, gitmem yok'' dediği İstanbul'dan ceza geldi: Şaşırdım kaldım

Antalya Manavgat’ta Mithatpaşa Caddesinde çiçekçilik yapan Naim Demirtaş, 18 Ocak günü postacının getirdiği ceza tebligatı karşısında şaşkına döndü. Gelen tebligatta, 3 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Avcılar Ispartakule Caddesi’nde trafik ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadığı ve ters yönden gittiği iddiasıyla toplam 623 liralık 2 ayrı trafik cezası tutanağı düzenlendiğini görünce şok oldu. Ceza yazılan 3 Ocak günü Manavgat'ta bulunan Demirtaş, cezayı indirimli şekilde ödedikten sonra Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu.

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''HİÇ GİTMEDİM''

Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan Naim Demirtaş, “İstanbul’da Ispartakule Caddesi’ne hiç araçla gitmediğim halde orada, ‘Dur ihtarına uymamak ve ters yönden gitmek’ suçundan trafik cezası yemişim. Şimdi adliyeye bu cezaya itiraz etmeye gidiyorum” dedi.

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Ceza tutanaklarının Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlendiğini belirten Demirtaş, “Trafik cezası 1 hafta önce uygulanmış, ben o tarihlerde İstanbul’a da gitmedim. Ben de şaşırdım kaldım, İstanbul’a gitmem gelmem yok. Trafik cezası Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği’nden geliyor. 623 lira trafik cezası gelmiş. ‘Ödemesini yapın itirazı öyle yapın’ demişlerdi.
467,25 kuruş ödeme yaptım indirimli olarak. Şimdi de cezaya itiraz edeceğim” ifadelerine yer verdi.

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(İHA)

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