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Gemideki panik anları ortaya çıktı! Fırtınanın ortasında dehşeti yaşamıştı; mürettebat can havliyle telsize koştu: "Dışarıda biri varsa yardım etsin"

20.11.2023 08:41 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta dün iki gemiden saatler arayla gelen haberler dehşete düşürmüştü. Sağanak ve fırtınanın ortasında ortadan ikiye bölünüp karaya oturan Pallada adlı kuru yük gemisinde yaşanan panik anları ortaya çıktı. Mürettebattan bir personelin 'Mayday, mayday' diyerek yardım istediği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Sağanak yağış ile fırtınalı havanın sert vurduğu Zonguldak dün yıllardır görmediği bir felaketi yaşadı. Ereğli ilçesinde Kamerun bayraklı kuru yük gemisi 'Pallada' sabah saatlerinde şiddetli fırtınanın etkisiyle karaya oturdu. O anlarda personel telsizden yardım istedi.

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Bir personelin sahil güvenlik ile irtibata geçtiği o anlarda yardım istediği görüldü. Personelin, 'Koordinatları bilmiyorum. Dışarıda biri varsa bize yardım etsin. Açıkta değiliz, gemi ortadan bölündü. Ben bilmiyorum. oturmuşuz' dediği duyuldu.

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Geminin koordinatları da kameraya yansıdı.

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HALATLARLA TAHLİYE EDİLDİLER

Daha sonra karaya oturan gemideki 13 personel, halatlarla tahliye edildi.

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Öte yandan ‘Pallada’ gemisinin 1968 yapımı olduğu öğrenildi.

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'KAFKAMETLER' BATTI

Yine Zonguldak sularında seyir halinde olan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi ise battı. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadı.

(DHA)

Bakan Yerlikaya duyurdu! Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı, 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadı Bakan Yerlikaya duyurdu! Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı, 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadı

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Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli olduTürk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak gemi
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