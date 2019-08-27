Gemlik Belediyesi’nden Şükrü Şenol Ortaokulu’na asfalt desteği

Gemlik Belediyesi ekipleri, Şükrü Şenol Ortaokulu’nun bahçesini asfaltladı.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala okullara destek olacak çalışmalar başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şükrü Şenol Ortaokulu bahçesinde ihtiyaç duyulan bölümlere asfaltlama yaparak bahçeyi öğrenciler için daha kullanışlı hâle getirdi. Ekipler 1300 metrekarelik alana 240 ton asfalt dökerek bahçeyi yeniledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, çalışmalarından dolayı Fen İşleri ekiplerine teşekkür ederek, öğrenci ve okullara katkılarının süreceğini dile getirdi. Başkan Sertaslan, “Yeni eğitim ve öğretim yılına yaklaştığımız şu günlerde okullarımızın ihtiyaçlarını gözden geçirerek gerekli çalışmaları gerçekleştirmeye başladık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için onların hayatlarını kolaylaştırıcı çeşitli çalışma ve desteklerimiz sürecek. Şükrü Şenol Ortaokulu’ndaki asfalt çalışması ve bunun gibi çevre düzenlemelerinin hâricinde ilçemizdeki ilkokula başlayan öğrencilerimize kırtasiye yardımları da okulların açılması ile başlayacak” dedi.

