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  4. Genç avukat Cemre Parmaksız’ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç avukat Cemre Parmaksız’ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda genç avukat Cemre Parmaksız’ın hayatını kaybettiği trafik kazası, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Genç avukat Cemre Parmaksız’ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz çarşamba günü Eskişehir - Seyitgazi yolunda meydana gelen trafik kazasında Enes Duman idaresindeki otomobil kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak, Mesut K. idaresindeki belediye yolcu otobüsüne çarptı. Kaza sonrasında yaralılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Enes Duman ve araçta bulunan Eskişehir Barosuna kayıtlı genç ve başarılı avukatlardan Cemre Parmaksız hayatını kaybetti. Cemre Parmaksız’ın cenazesi Bilecik’te, Enes D.’nin cenazesi ise Eskişehir’de toprağa verildi.

İki gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri, otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aracın kayarak gelmesi ve otobüse çarpması anbean kameraya yansıdı. Şoför Mesut K.’nın ise üzerine gelen cam parçalarını temizlemesinin ardından otobüsten indiği görüldü.

Genç avukatın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cemre Parmaksız avukat Kaza

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