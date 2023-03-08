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Genç kadının yaşadığı doğal değişim görenleri şok ediyor! "Gördüğüm en güzel kadınsın"

08.03.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görünümün değişmesini sağlamak için yapılan makyajlar etkili sonuçlar verse de kalıcılık sağlamıyor. Daha etkili bir değişim için yaşam alışkanlıklarının değişmesi ve doğru stili bulmak gerekiyor. TikTok hesabında yaşadığı değişimi gösteren bir kadın insanların "Gördüğüm en güzel kadınsın" dediklerini söyledi.

Genç kadının yaşadığı doğal değişim görenleri şok ediyor! "Gördüğüm en güzel kadınsın"

Giyilen kıyafetleri, yaşam alışkanlıklarını, saç stilini ve makyaj tekniklerini değiştirmek etkileyici sonuçlar sağlayabiliyor. TikTok'ta Mariam isimli bir kadın zaman içerisinde hayatını ve görünümünü değiştirdiği anları karşılaştırmalı olarak göstererek aldığı övgüleri paylaştı.

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Güzellik uzmanı olan Mariam'ın yaptığı stil değişikliğinin yanı sıra diyet ve doğru makyaj tekniklerini de öğrendiği görülüyor.

KENDİNE YAKIŞAN MAKYAJ TEKNİĞİNİ BULDU

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Videoyu izleyen bir kişi "Kızım bu çok güç. Nasıl?" diye yazdı. Mariam, "Bana hangi makyajın yakıştığını öğrenmek çok yardımcı oluyor," diye yanıtladı.

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Bir başka takipçisi ise "Sen hayatımda gördüğüm en güzel kadınsın, aman Tanrım," yorumunu yaptı.

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Diğerleri, tüm fotoğrafların ona ait olup olmadığını tartıştı. Birçok kişi fotoğraftakilerin aynı kişi olduğuna inanmadığını paylaştı. Biri "Bu aynı kişi değil," dedi.


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