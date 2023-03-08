Genç kadının yaşadığı doğal değişim görenleri şok ediyor! "Gördüğüm en güzel kadınsın"

Giyilen kıyafetleri, yaşam alışkanlıklarını, saç stilini ve makyaj tekniklerini değiştirmek etkileyici sonuçlar sağlayabiliyor. TikTok'ta Mariam isimli bir kadın zaman içerisinde hayatını ve görünümünü değiştirdiği anları karşılaştırmalı olarak göstererek aldığı övgüleri paylaştı.

Güzellik uzmanı olan Mariam'ın yaptığı stil değişikliğinin yanı sıra diyet ve doğru makyaj tekniklerini de öğrendiği görülüyor.

KENDİNE YAKIŞAN MAKYAJ TEKNİĞİNİ BULDU

Videoyu izleyen bir kişi "Kızım bu çok güç. Nasıl?" diye yazdı. Mariam, "Bana hangi makyajın yakıştığını öğrenmek çok yardımcı oluyor," diye yanıtladı.

Bir başka takipçisi ise "Sen hayatımda gördüğüm en güzel kadınsın, aman Tanrım," yorumunu yaptı.

Diğerleri, tüm fotoğrafların ona ait olup olmadığını tartıştı. Birçok kişi fotoğraftakilerin aynı kişi olduğuna inanmadığını paylaştı. Biri "Bu aynı kişi değil," dedi.



