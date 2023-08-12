HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Genç kalabilmek için günde 111 tane hap alan 'Vampir Milyoner'in ölümle savaşı! Yılda 2 milyon dolar harcıyor: "Amacım hiç ölmemek..."

Genç kalabilmek için günde 111 tane hap alan 'Vampir Milyoner'in ölümle savaşı! Yılda 2 milyon dolar harcıyor: "Amacım hiç ölmemek..."

12.08.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca dolarlık servet sahibi 45 yaşındaki Bryan Johnson, "Ölüm kültürüne başkaldırıyorum" diyerek çıktığı yolda yaşlanmamak için günde 111 hap tüketiyor. Sonsuza kadar yaşayacağını düşünen Johnson, yılda 2 milyon dolar harcadı. Gençlik takıntılı milyonerin bu uğurda yaptıklarını duyunca şaşkına döneceksiniz! İşte haberin tüm detayları!

Genç kalabilmek için günde 111 tane hap alan 'Vampir Milyoner'in ölümle savaşı! Yılda 2 milyon dolar harcıyor: "Amacım hiç ölmemek..."

Vampir Milyoner lakabıyla tanınan Amerikan Bryan Johnson, yaşlanmayı tersine çevirmeyi ve sonsuza kadar yaşamayı takıntı haline getirmiş durumda. Bu uğurda yılda yaklaşık 2 milyon dolar harcayan 45 yaşındaki Johnson, 'Ölüm kültürüne başkaldırıyorum' dedi.

Screenshot_8

Daha önceden de gündemlere dikkat çeken egzersiz ve diyet pratikleriyle giriş yapan Bryan Johnson, 30 kişiden oluşan bir doktor ekibiyle birlikte çalışıyor. 'Project Blueprint' adını verdiği projesiyle yılda 2 milyon dolar gibi bir para harcıyor.

Screenshot_2

"AMACIM HİÇ ÖLMEMEK..."

Daha önceden de gündemlere dikkat çeken egzersiz ve diyet pratikleriyle giriş yapan Bryan Johnson, 30 kişiden oluşan bir doktor ekibiyle birlikte çalışıyor. 'Project Blueprint' adını verdiği projesiyle yılda 2 milyon dolar gibi bir para harcıyor.

Screenshot_4

Asıl amacının hiç ölmemek olduğunu belirten gençlik takıntılı Johnson, yaşamı uzatmak için mümkün olan her şeyi yaptığını ifade etti.

Screenshot_3

Genç kalmayı takıntı haline getiren Johnson, bu uğurda günde 111 tane hap aldığını açıkladı.

Screenshot_1

Formunu korumak adına her gün yaklaşık olarak 1 kilogram sebze tükettiğini söyleyen işadamı, hayatını uyku üzerine kurduğunu ifade etti. Johnson, boş mideyle yatağa girdiğini belirterek, "Yatağımı kimseyle paylaşmam" dedi.

Screenshot_5

OĞLUNDAN KAN PLAZMASI ALDI

Genç kalabilmek adına 18 yaşındaki oğlunun kan plazmalarını kendine enjekte ettiren işadamı kısa süre sonra yaptıkları işlemden bir fayda görmediklerini ifade ederek, kan infüzyonundan vazgeçtiklerini duyurmuştu.

Screenshot_6

Takıntılı milyoner, kan plazması enjeksiyon işleminin daha yaşlı bedenler üzerinde işe yarayabileceğini düşünüyor.

Screenshot_7

37 YAŞINDA BİR KALP, 28 YAŞINDA BİR CİLT, 18 YAŞINDA BİRİNİN KONDİSYONUNA SAHİP OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Günlük belirlediği kalorinin üzerine asla çıkmayan Vampir Milyoner, her sabah 5'te uyuduğunu ve 8 buçukta uyandığını açıkladı.

Formunu korumak adına vegan bir diyetle beslendiğini ve düzenli egzersiz yaptığını ifade etti.

Screenshot_9

2 yıldır süren 'Project Blueprint' uygulmasıyla birlikte 37 yaşında birinin kalp sağlığını, 28 yaşında birinin cildini ve 18 yaşındaki birinin de kondisyonuna sahip olduğunu iddia eden Johnson, "Sonsuza kadar yaşamanın kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ayrıca günde yaklaşık 1 kilogram sebze tüketen Johnson, tatlı ihtiyacını da bitter çikolatadan karşıladığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel kıyafetli ekipler geldi! İstanbul'da korkunç olay: Siyanür içti, çay ocağı mühürlendiÖzel kıyafetli ekipler geldi! İstanbul'da korkunç olay: Siyanür içti, çay ocağı mühürlendi
Balkondan rastgele ateş açmıştı, yakalandıBalkondan rastgele ateş açmıştı, yakalandı
'5 gün' deyip açıkladı: Aşırı sıcaklar başlıyor! 'Rekoru 47 ile kırabilir''5 gün' deyip açıkladı: Aşırı sıcaklar başlıyor! 'Rekoru 47 ile kırabilir'
Anahtar Kelimeler:
vampir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.