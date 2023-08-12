Genç kalabilmek için günde 111 tane hap alan 'Vampir Milyoner'in ölümle savaşı! Yılda 2 milyon dolar harcıyor: "Amacım hiç ölmemek..."

Vampir Milyoner lakabıyla tanınan Amerikan Bryan Johnson, yaşlanmayı tersine çevirmeyi ve sonsuza kadar yaşamayı takıntı haline getirmiş durumda. Bu uğurda yılda yaklaşık 2 milyon dolar harcayan 45 yaşındaki Johnson, 'Ölüm kültürüne başkaldırıyorum' dedi.

Daha önceden de gündemlere dikkat çeken egzersiz ve diyet pratikleriyle giriş yapan Bryan Johnson, 30 kişiden oluşan bir doktor ekibiyle birlikte çalışıyor. 'Project Blueprint' adını verdiği projesiyle yılda 2 milyon dolar gibi bir para harcıyor.

"AMACIM HİÇ ÖLMEMEK..."

Daha önceden de gündemlere dikkat çeken egzersiz ve diyet pratikleriyle giriş yapan Bryan Johnson, 30 kişiden oluşan bir doktor ekibiyle birlikte çalışıyor. 'Project Blueprint' adını verdiği projesiyle yılda 2 milyon dolar gibi bir para harcıyor.

Asıl amacının hiç ölmemek olduğunu belirten gençlik takıntılı Johnson, yaşamı uzatmak için mümkün olan her şeyi yaptığını ifade etti.

Genç kalmayı takıntı haline getiren Johnson, bu uğurda günde 111 tane hap aldığını açıkladı.

Formunu korumak adına her gün yaklaşık olarak 1 kilogram sebze tükettiğini söyleyen işadamı, hayatını uyku üzerine kurduğunu ifade etti. Johnson, boş mideyle yatağa girdiğini belirterek, "Yatağımı kimseyle paylaşmam" dedi.

OĞLUNDAN KAN PLAZMASI ALDI

Genç kalabilmek adına 18 yaşındaki oğlunun kan plazmalarını kendine enjekte ettiren işadamı kısa süre sonra yaptıkları işlemden bir fayda görmediklerini ifade ederek, kan infüzyonundan vazgeçtiklerini duyurmuştu.

Takıntılı milyoner, kan plazması enjeksiyon işleminin daha yaşlı bedenler üzerinde işe yarayabileceğini düşünüyor.

37 YAŞINDA BİR KALP, 28 YAŞINDA BİR CİLT, 18 YAŞINDA BİRİNİN KONDİSYONUNA SAHİP OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Günlük belirlediği kalorinin üzerine asla çıkmayan Vampir Milyoner, her sabah 5'te uyuduğunu ve 8 buçukta uyandığını açıkladı.

Formunu korumak adına vegan bir diyetle beslendiğini ve düzenli egzersiz yaptığını ifade etti.

2 yıldır süren 'Project Blueprint' uygulmasıyla birlikte 37 yaşında birinin kalp sağlığını, 28 yaşında birinin cildini ve 18 yaşındaki birinin de kondisyonuna sahip olduğunu iddia eden Johnson, "Sonsuza kadar yaşamanın kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ayrıca günde yaklaşık 1 kilogram sebze tüketen Johnson, tatlı ihtiyacını da bitter çikolatadan karşıladığını söyledi.

