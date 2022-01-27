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  4. Genç kız 7'nci kattan zemine düşmüştü! Sır perdesi aralandı

Genç kız 7'nci kattan zemine düşmüştü! Sır perdesi aralandı

27.01.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de dün gece 7'inci kattan düşerek hayatını kaybeden genç kadının, stajyer avukat olduğu ve intihar ettiği öğrenildi. Genç kadının son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de hap içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu ileri sürüldü.

Genç kız 7'nci kattan zemine düşmüştü! Sır perdesi aralandı

Olay, dün gece İzmir Konak'ta meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Ece Baş, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınırken Baş'ın intihar ettiği ortaya çıktı.

7'İNCİ KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre olay, saat 00.10 sıralarında Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan 11 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Baş’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

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SIR PERDESİ ARALANDI

Stajyer avukat olan Ece Baş'ın 7'inci kattan atlayarak canına kıydığı öğrenildi. Baş'ın son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de hap içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar İzmir
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