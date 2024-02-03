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  4. Genç kız taksi parasını ödemeden indi, yetmedi bir de parasını isteyen taksiciyi tekmeledi

Genç kız taksi parasını ödemeden indi, yetmedi bir de parasını isteyen taksiciyi tekmeledi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.02.2024 10:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Taksi kullanan genç bir kız evine geldiğinde taksiden indi ancak parasını vermek istemedi. Bunun üzerine taksici kamera kaydını açarak genç kızdan parasını istedi. Duruma sinirlenen genç kız taksiciye tekme atarak saldırdı.

İstanbul'da yaşanan taksici-müşteri kavgasına bir yenisi daha eklendi. Taksi kullanan genç bir kızın parasını ödememesi ve ardından yaşananlar sosyal medyada bir anda gündem oldu.

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Genç bir kız cuma akşamı evine gitmek için taksi çevirdi. İneceği yere geldiğinde para ödemeyi kabul etmeyen kıza taksi şoförü tepki gösterdi. Müşteri para vermemekte ısrar edince taksici çareyi kızı videoya almakta buldu.

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Taksicinin cep telefonu kamerasıyla genç kızı videoya almaya başlamasıyla durumdan rahatsız olan kız yüzünü kapattı. Söz konusu görüntülerde parasını isteyen taksiciye yanıt vermeyen kız bir apartmanın dış kapısına doğru yönelerek "Burası benim evim giremezsin" diyerek bağırdı.

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Şikayetçi olacağını belirten taksicinin parasını istemesine ve kamera kaydına sinirlenen kız bir anda arka arkaya taksiciye tekmeler savurdu. Bu sırada "Kamerayı kapat, sil ödeyeceğim" diyen kız taksiciye vurmaya devam etti.

Taksi sürücüsünün videoyu sosyal medya hesabına atmasıyla paylaşım kısa süre içinde gündem oldu.

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Taksici İstanbul taksi
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