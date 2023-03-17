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Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

16.03.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyi bir cüzdan göz kamaştırıcı stilin olmazsa olmazlarındandır. Piyasadaki birçok cüzdan markası içinde yüksek kalitesi ve şık tasarımıyla öne çıkan Calvin Klein ve Tommy Hilfiger markaları moda severlerin en beğendiği cüzdan modellerini üretiyor. Şimdi %35'e varan indirimle satışta olan kadın erkek cüzdanları keşfedin, stilinizde fark yaratacak bir aksesuara sahip olun.

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Cüzdanlar, hem kadın hem de erkekler için vazgeçilmez aksesuarlar arasında yer alıyor. Günümüzde yalnızca para taşımak için değil aynı zamanda kimlik, kart gibi kişisel eşyaları da güvenli bir şekilde muhafaza edebilmek için de kullanılıyor. Bu nedenle dayanıklı, kaliteli ve şık bir cüzdana sahip olmak oldukça önemli. Eğer siz de eskiyen cüzdanınızı değiştirmek istiyorsanız ya da stilinizi daha iyi yansıtacağına inandığınız farklı modelde bir cüzdan arıyorsanız Calvin Klein ve Tommy Hilfiger markalarının indirimli modellerine göz atmanızı öneririz. Hem kadın hem de erkekler için geniş bir ürün yelpazesi sunan bu iki marka, şıklığın yanı sıra kalite ve dayanıklılık konusunda da oldukça iddialı!

1. Tommy Hilfiger TH Emblem Large Flap Corp Kadın Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-16T122954.476

Büyük boyutlu cüzdanlardan hoşlananlar buraya! Şık ve modern tarzı sayesinde birçok kadın tarafından tercih edilen Tommy Hilfiger Th Emblem Large Flap Corp Kadın Cüzdan; fermuarlı bir ana bölme, kart ve para bölmeleri içeriyor. Günlük kullanım için ideal olan model, hem şık hem işlevsel olmasıyla öne çıkıyor.

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2. Calvin Klein Logo Plaque ID Cardholder W/ZIP Erkek Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-16T115751.475

Yüksek kaliteli suni deriden üretilen ve dış yüzeyi Calvin Klein markasının logolu metal plakasıyla süslenen Calvin Klein Logo Plaque ID Cardholder W/ZIP Erkek Cüzdan, kimlik ve kart koymak için dört adet bölmeye sahip. Fermuarlı bölmesi de bulunan cüzdan, bozuk paraları ve diğer küçük eşyaları taşımaya yardımcı olur.

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3. Tommy Hilfiger TH Emblem Med Wallet Kadın Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-16T122720.503

Tommy Hilfiger'ın en beğenilen modellerinden Tommy Hilfiger TH Emblem Med Wallet Kadın Cüzdan, şık tasarımı ve işlevsel özellikleriyle dikkat çekiyor. Kart ve kimlikleri koymak için birçok bölmesi bulunan modelde banknotlar ve diğer küçük eşyaları koymak için de fermuarlı bölmeler yer alır. Cebinizde ve çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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4. Calvin Klein WARMTH TRIFOLD 6CC W/COIN Erkek Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-16T115836.462

Şık tasarımı ve yüksek kaliteli malzemesiyle Calvin Klein markasının kalitesini yansıtan bir modelle karşınızdayız! Ürün işlevsel özellikleri ile de kullanım kolaylığı sunar. Cüzdanın iç kısmında 6 adet kart bölmesi, bir kimlik bölmesi ve banknotlarınızı saklayabileceğiniz bir bölme bulunur. Ayrıca, fermuarlı bölmesi sayesinde bozuk paralarınızı ve diğer küçük eşyalarınızı da düzenli bir şekilde saklamanızı sağlar.

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5. Tommy Hilfiger Kadın TH ELEMENT LARGE CÜZDAN

Adsız tasarım - 2023-03-16T122527.671

Tommy Hilfiger markasının karakteristik renklerinden biri olan kırmızı renkte tasarlanan cüzdanın ön yüzünde markanın ikonik logosu yer alıyor. Cüzdanın iç kısmında birçok kart ve kimlik için özel bölümler mevcut. Ayrıca banknotlarınız ve diğer küçük eşyalarınız için de bol miktarda alan sunan geniş bir fermuarlı bölme bulunur. Hem günlük hem de özel kullanım için uygun olan cüzdan, modern ve şık tasarıma sahip.

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6. Calvin Klein CUT CORNER BIFOLD 6CC W/BILL Erkek Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-16T121613.610

Yüksek kaliteli malzemesi ve minimalist tasarımı ile dikkat çeken erkek cüzdan,
sade ama şık bir görünüm sergilemek isteyenler için ideal bir seçim. İşlevsel özellikleri sayesinde kullanımı da oldukça kolay olan ürünün iç kısmında 6 adet kart bölmesi ve bir adet banknot bölmesi bulunur. Ürünün boyutları 8,6x11,2x2 cm.

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7. Calvin Klein SCULPTED MED ZIP AROUND PIPPING Kadın Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-16T115930.521

Şık tasarıma sahip cüzdanın içinde 8 adet kart bölmesi, 2 adet banknot bölmesi ve bir adet fermuarlı para bölmesi yer alır. Böylece cüzdanınızda para, kredi kartları, banknotlar ve diğer küçük eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Kullanım kolaylığı sunan, geniş hacimli ve aynı zamanda şık bir cüzdan arıyorsanız bu ürün kesinlikle bir şansı hak ediyor!

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8. Tommy Hilfiger TH MODERN LEATHER MINI KREDİ KARTLIK Erkek Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-16T122821.494

Kompakt boyutu ve işlevsel özellikleriyle günlük hayatta kullanım için ideal olan bu cüzdan, hem şık hem de kullanışlı yapısı sayesinde hediye olarak da tercih edilebilir. Cüzdanın iç kısmında, 3 adet kart bölmesi bulunur. Ayrıca, cüzdanın arka kısmında bir adet kartlık daha bulunur. Bu özellik, ekstra kartlarınızı taşımanızı sağlar. Cüzdanın dış yüzeyi, yüksek kaliteli deri malzemeden yapılmıştır. Cüzdanın ön yüzünde, markanın ikonik renklerinde tasarlanmış logo bulunur.

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9. Calvin Klein RE-LOCK CARDHOLDER W/ZIP PBL Kadın Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-16T115522.529

Oldukça minimalist bir tasarıma sahip olan cüzdan, sade ve şık bir görünüme sahip. Modelin üzerindeki re-lock detayı, cüzdanda bulunan kart ve para bölmesinin güvenliğini artırır. Cüzdanın içinde, kartlarınızı ve nakit para veya bozuk paralarınızı düzenli bir şekilde saklayabileceğiniz birkaç farklı bölme bulunur.

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10. Tommy Hilfiger Erkek Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-16T122921.477

Erkek cüzdan deyince akla gelen ilk markalardan Tommy Hilfiger'ın şık tasarımlı modellerinden biri olan bu cüzdan birden fazla kart ve nakit para için yeterli alan sunuyor. Yüksek kaliteli malzemesiyle öne çıkan bu cüzdan tüm kombinlerinize uyum sağlar ve her zaman şık görünmenize imkan tanır.

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11. Calvin Klein CK MUST Z/A WALLET W/FLAP MD Kadın Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-16T115655.474

Calvin Klein'in popüler Must koleksiyonuna ait olan cüzdan, minimalist ve modern görünümüyle herkesin beğenisini kazanıyor. Cüzdanın içinde birçok kart yuvası, fermuarlı bir bölme ve banknot bölmesi bulunuyor. Modelin kapatma mekanizması katlanabilir flap ile sağlanıyor. Hem günlük hem özel kullanım için uygun bir model arıyorsanız bu ürünü kaçırmayın, deriz.

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12. Calvin Klein Erkek Rubberized Slide 4 Bölmeli Kartlık

Adsız tasarım - 2023-03-16T121814.469

Sade ve şık çizgilerini neredeyse her cüzdan modelinde yansıtan Calvin Klein'in bu kartlık modeli de minimalist tasarımıyla göz kamaştırıyor. Kartlığın kauçuk dış yüzeyi elinizden kaymasını engeller. İçinde 4 adet kart yuvası ve bir adet para bölmesi bulunur. Bu sayede, önemli kartlarınızı ve nakit paranızı güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Ayrıca, kartlık cebinizde veya çantanızda minimum yer kaplar ve taşıması oldukça kolay.

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13. Calvin Klein SCULPTED ZIP AROUND MONO Kadın Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-16T121714.448

Calvin Klein'in Sculpted koleksiyonuna ait bu cüzdan, yüksek kaliteli deriden üretiliyor. Cüzdanın üzerinde bulunan Calvin Klein logosu, cüzdana şık bir dokunuş katıyor. Ürünün tasarımı oldukça modern ve minimal. İçinde 12 adet kart yuvası, 2 banknot bölmesi ve bir fermuarlı para bölmesi bulunan ürün kişisel eşyalarınızı düzenlemek için oldukça kullanışlı.

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14. Tommy Hilfiger TOMMY LIFE MED ZA Kadın Cüzdan

Adsız tasarım - 2023-03-16T123049.748

"Kaliteli bir cüzdan alayım, uzun yıllar kullanayım." diyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Tommy Hilfiger'ın bu cüzdan modelinin içinde 6 adet kart yuvası, bir banknot bölmesi ve bir fermuarlı para bölmesi bulunuyor. Modelin kapatma mekanizması fermuarlı. Ddayanıklı malzemeleri ve şık tasarımı sayesinde uzun süre kullanım için ideal bir seçenek.

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15. Calvin Klein Kadın Minimal Hardware Fermuarlı Kartlık

Adsız tasarım - 2023-03-16T121859.449

Zarif görünüme sahip bir kartlık arıyorsanız Calvin Klein Minmal Hardware Fermuarlı Kartlık tam size göre! Minimalist tasarımıyle öne çıkan modelin içinde 8 adet kart yuvası, 1 adet fermuarlı para bölmesi ve 2 adet açık banknot bölmesi bulunur. Günlük kullanımda rahatlıkla taşınabilen ve pratik bir kartlık olmasıyla dikkat çeker.

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