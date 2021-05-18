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Genç yaşlı demeden birçok kişinin problemi! Tansiyon rahatsızlıkları ölüme sebebiyet veriyor

Elif Yaman Elif Yaman
18.05.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde tansiyon rahatsızlığı genç yaşlı demeden birçok kişinin problemi olabiliyor. Özellikle yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle yaşanan düşük tansiyon problemi birçok rahatsızlığı da beraberinde getiriyor.

Yüksek tansiyon, düşük tansiyon, gebelik tansiyonu gibi kavramları mutlaka duymuşsunuzdur. Özellikle yazın sık sık yaşanılan göz kararması, baş dönmesi gibi sorunların altında tansiyon problemi yer alıyor. Tansiyon düşmesi toplumda sık gözlenen bir hastalıktır. Yaşlılarda ve gençlerde gözükebilir. Yaşlılarda tansiyon düşüklüğüne bağlı ani baygınlıklar olabilir. Özellikle az su içenlerde, zayıflarda, şeker hastalarında tansiyon düşüklüğü izlenebiliyor. Halsizlik, yürürken baş dönmesi, baygınlık durumları olabilir.

Yaz aylarında tansiyon düşüklüğü su kaybı nedeniyle daha fazla olabilir. Tansiyonu dengelemek için rutin bir şekilde su tüketme alışkanlığı edinilmelidir. Tansiyon sorunu yaşayan gençlerin kaya tuzu, okyanus tuzu içeren diyetler yapmaları gerekir. Yaşlılarda özellikle yemek sonrası tansiyon değişikliği yaşanmaktadır. Otururken ve kalkarken tansiyon düşüklüğü yaşanabilir. Bu gibi durumlarda doğru bir veriye ulaşabilmek için kişinin tansiyonu otururken ve ayaktayken ölçülüp not alınmalıdır.

YÜKSEK TANSİYON ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Tansiyon yüksekliği dünyadaki en büyük sağlık sorunlarından bir tanesidir. Ülkemizde yaşayan insanların ise yüzde 30'u yüksek tansiyon hastasıdır. Özellikle 50 yaş üzeri insanların yarısı yüksek tansiyon hastası ancak maalesef bu insanların neredeyse tamamı bu durumun farkında değillerdir. Tansiyon beyinden ayaklara kadar bütün vücudu etkileyen bir duruma sebebiyet verir. Kalp krizinin en önemli sebebi, kalp yetersizliği, böbrek, yetersizliği, özellikle karın ve bacak damarlarında genişleme yapar. Belirtileri ise; nefes darlığı, çarpıntı, baş ağrısı olabilir, kişinin tüm hayatını olumsuz etkiler.

Mutfağımızdaki yağlı ve kalorisi yüksek besinler damar tıkanıklığına neden olur ve bu durum tansiyonu tetikler. Sağlıklı, sebze ve protein destekli bir beslenme biçimi kişinin yaşam kalitesini artırmaktadır.

TANSİYONU DENGELEMEK İÇİN NE GİBİ TEDBİRLER ALINMALI?

30'lu yaşlardan sonra tansiyonun sürekli ölçülmesi gerekir. Yüksek tansiyonunuz var ise doktora gidilmelidir. Stres her rahatsızlığı artırdığı gibi tansiyonu da etkiler. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için; stresten uzak kalmak, tuz kullanımının azaltılması, egzersiz yapılması, ideal kiloya inilmesi, sigara ve alkolden uzak durulması ve düzenli uyku rutininin oluşturulması gerekmektedir. Bütün bunlara rağmen tansiyonunuz hala yüksekse hekim ilaçlı ilaçla tedavi önerecektir. Yüksek tansiyon bütün vücudu etkiler ve tedavisi bir ömür sürer. Tansiyon değerinizden şüphelendiğinizde mutlaka bir hekimden destek almanız gerekmektedir.

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hipertansiyon tansiyon
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