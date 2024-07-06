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Gençler için ölümcül tehlike: Su gibi tüketiyorlar! Bir korkunç zararı daha ortaya çıktı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.07.2024 07:58
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Özellikle gençler arasında çok tüketilen enerji içeceklerinin zararları saymakla bitmiyor biliyorsunuz. En büyük zararlarından biri de kalp krizine açık bir davetiye çıkarması diyebiliriz. Son yapılan araştırmaların sonucu ise çok korkutucu. Uzmanlar tüketiciyi intihara kadar sürükleyebileceğini söylüyor.

Gençler için ölümcül tehlike: Su gibi tüketiyorlar! Bir korkunç zararı daha ortaya çıktı

Onlar enerji verdiğini düşünüyorlar ama hayatlarından çalıyor. Atv Ana Haber'de yer alan habere göre, kalp krizini tetiklemesi bir yana bağımlılık yapan bu içecekler intihara bile sürüklüyor. Enerji içecekleri yoğun olarak şeker ve kafein içeriyor. Bu iki maddenin yan yana gelmesiyle tehlikenin boyutu artıyor. Reaksiyonun vücuttaki etkileri ise korkutucu. Özellikle gençler arasında çok tüketilen enerji içeceklerinin psikolojik sonuçları da var.

ENERJİ İÇECEĞİ2

Gençler arasında sınavdan ya da spordan önce enerji içeceği içmek adeta alışkanlık haline gelmiş. Oysa tehlikeleri saymakla bitmiyor. Enerji içecekleri sadece fiziklsel sağlığımızı değil ruhsal sağlığımızı da tehdit ediyor. Son araştırmalar bu tür içeceklerin intihar düşüncesini tetiklediği ortaya çıkardı.

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Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, "Yüksek oranda şeker bar bunlarda tabi ki obezite olarak, bölgesel yağlanmalara, karaciğer yağlanmalarına, insülin direncine ve şeker hastalığına davet edecektir. " ifadelerine yer verdi.

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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, "Özellikle çok tüketildiği zaman kalpte spazm yapabilirler, ritim bozukluğu yapabilirler bunun sonucunda kalp krizi riskini ve ani ölüm riskini arttırabilirler.

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Psikiyatrist Doç. Dr. Taha Can Tuman ise , "Çevreye zarar verme gibi davranışlara, intihar düşüncelerine de neden olabilir." dedi.


Express


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Anahtar Kelimeler:
enerji içeceği
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