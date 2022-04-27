Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dev mektup! AK Parti Genel Merkezi'ne gönderilecek

Sultanbeyli’de, AK Parti'ye yeni katılan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 4,5 metreye 2,5 metre büyüklüğünde destek mektubu yazdı. Binali Yıldırım, gençlerle iftar sofrasında buluştuktan sonra ‘Genç Üyeler Katılım Töreni’ne katılarak yeni üyelere rozetlerini taktı. Öte yandan dev mektubun, önümüzdeki günlerde parti genel merkezine ulaştırılacağı belirtildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sultanbeyli’de gençlerle iftar sofrasında buluştu. İftar programından sonra, İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Genç Üyeler Katılım Töreni’nde partiye yeni katılan gençlere rozetlerini takan Yıldırım, gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı destek mektubunu imzaladı. Mektup ilerleyen günlerde AK Parti Genel Merkezi’ne gönderilecek.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılan program müzik dinletisiyle başladı. Törene AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, teşkilat üyeleri ve çok sayıda genç katıldı. Etkinlikte genç üye Gülsüm Çam, yazılan mektubu tüm gençler adına yüksek sesle okudu. Mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini yineleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a projeleri için teşekkür etti.

“AK PARTİ 12 MİLYONA YAKLAŞAN ÜYESİYLE DÜNYANIN EN BÜYÜK SİYASİ ORGANİZASYONUDUR”

Programda konuşma yapan Binali Yıldırım, “Gençlerin heyecanı, enerjisi, bizim tecrübemiz, Türkiye’nin güvencesidir. Gençler, Türkiye’nin geleceğidir. Şimdi gençler, AK Parti deyince sıradan bir parti akla gelmemeli. AK Parti 12 milyona yaklaşan üyesiyle dünyanın en büyük siyasi organizasyonudur. Dünyanın, Türkiye’nin demiyorum. AK Parti, partiler içinde de kurumsal olarak gençlere, kadınlara yer veren bir partidir. Genel merkez seviyesinde, kadın kolları genel merkezde başkanlığımız var. İllerde teşkilatlarımız var. Aynı şekilde gençlerin de hem genel merkezde hem illerde, ilçelerde teşkilatlanması var” dedi.

“O GECE AY YILDIZLI BAYRAĞI, GÖKLERE SİZLER ÇIKARDINIZ”

Seçme seçilme yaşını 25’ten 18’e AK Parti’nin düşürdüğünü belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz 25’ten 18’e düşürürken hatırlayın, Ana Muhalefet Partisi yöneticileri sağ tarafına bir genç, sol tarafına da bir genç alarak basın toplantısı yaptılar. Ve dediler, ne yapıyorsunuz 18’e seçilme yaşını niye düşürüyorsunuz. Bu çocuklara mı ülkenin yönetimini teslim edeceksiniz. O çocuklar dediğiniz gençler, 15 Temmuz’da FETÖ alçak örgütüne hak ettiği dersi verdi. O gece ay yıldızlı bayrağı, göklere sizler çıkardınız. Ezanlar dinmedi, alçak FETÖ örgütü hak ettiği cezayı gördü. Onun için bu ülkenin gençlerine güvenmeyenlerine, bu ülkenin gençleri hiçbir şekilde güvenmeyecektir. Gençler, sevgili kardeşlerim, bugün AK Parti ailesine hoş geldiniz. Bugün yuvanıza hoş geldiniz. Ailemiz günden güne büyümeye devam ediyor.”

"GENÇLER İÇİN PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gençlerle buluşma programına katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise “Gençler, hizmete aldığımız her faaliyetin merkezinde sizler varsınız. Sizleri yarınlara daha iyi ve güçlü şekilde hazırlama gayretindeyiz. Dün olduğu gibi bugün de sizler için projeler üretip faaliyete geçireceğiz. Sultanbeyli gençliği yine Cumhurbaşkanımızın yanında yer almaya devam edecek. Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

