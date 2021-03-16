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  4. Gençlerin kız kavgası dehşete düşürdü! Ayırmak yerine...

Gençlerin kız kavgası dehşete düşürdü! Ayırmak yerine...

16.03.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Bursa'da kız meselesi sebebiyle kavga eden iki grup, yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Gözü dönen gençlerin ölümüne birbirine vurdukları anları kaydeden bir kızın kavgayı ayırmak yerine 'Vur,vur,vur' diyerek arkadaşını dolduruşa getirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden tartışan lise talebesi oldukları öğrenilen 2 grup, konuşmak için Tophane sırtlarındaki merdivenlerde buluştu. Bir süre tartışan grup birbirine girdi. Gençler öldüresiye birbirlerini darp ederken, o anları cep telefonlarıyla kayda alan kızların görüntüsü ise bu kadarına pes dedirtti. Gençlerden bazıları "Yeter artık, vurmayın" diye kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışsa da, kızların "Vurun, vurun" diye bağırmaları dikkat çekti. Uzun süre kavga eden şahıslar daha sonra ayrıldı.

ÇENE KEMİĞİ KIRILDI

Aynı grup akşam saatlerinde de Merinos Parkında karşılaşınca tekrar tekme tokat kavgaya tutuştu. O anlar da o sırada parkta olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yaşanan kavgada bir gencin çene kemiğinin kırıldığı, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Sizin gibi gençleri, yeni nesli, sizi yetiştiren aileyi ve eğitim sistemini Allah bildiği gibi yapsın.
tiplere bak hepsi çakal serseri anne babaları da izler umarım eyer evlatlarıyla biraz olsun ilgillierse. güya genç bunlar sokak serserisi olmuş çıkmışlar kızlı erkekli serseri takımı bunlara pazar torbası emanet edilmez kaldı ki ülke
gelecek nesil bunlar ,birde bunlardan çıkanlar olacak...sabah akşam ıslak sopayla döneceksin bunları ..israf soludukları yedikleri içtikleri

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