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"Gençliğimden daha iyi görünüyorum" En az 20 yaş genç gösterecek yaşlılık izlerini silen tüyolarını paylaştı

06.01.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlılık hayatımızın en doğal süreçleri arasında yer alıyor. Yaş aldıkça gelen olgunlukla beraber görüntümüz de değişim yaşıyor. Kadınlar yaşlılık izlerini ortadan silecek ve daha genç görünmeyi sağlayacak yöntemler arıyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın gençliğinden çok daha iyi göründüğünü belirterek güzellik sırlarını paylaştı.

"Gençliğimden daha iyi görünüyorum" En az 20 yaş genç gösterecek yaşlılık izlerini silen tüyolarını paylaştı

Saçımız, cildimiz, kıyafetlerimiz çok daha yaşlı görünmemize neden olabiliyor. Yapılan basit stil hataları yaşıtlarımızdan daha yaşlı durmamıza yol açabiliyor. Bir güzellik ve cilt bakımı uzmanı olan Ava, şimdi yapmayı bırakmanız gereken şeyleri ve çok daha genç görünmenize yardımcı olacak taktikleri TikTok hesabı üzerinden paylaştı.

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Altı yıl önceki bir fotoğrafını gösterdi ve o zamanki cildiyle şimdiki halini karşılaştırdı.
Resimde Ava, özellikle şimdi parlak teniyle karşılaştırıldığında daha yorgun ve daha az parlak görünüyor. Peki 'geriye doğru yaşlanmayı' nasıl başardı?

SIK SIK ALKOL KULLANMAYI BIRAKTI

"Önce haftada dört kez içki içmeyi ve kulübe gitmeyi bıraktım," diye açıkladı. Birkaç gecenin yanlış bir tarafı olmasa da, bunu alışkanlık haline getirmek hiç şüphesiz sizi daha yorgun gösterecek ve bu da sizi daha yaşlı gösterecektir.

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"Eskiden dört ila beş saatlik uykuyla hayatta kalabileceğimi ve parti yapmakla çok meşgul olduğum için hafta sonlarını asla yakalayamayacağımı düşünürdüm." Ava, sadece gece geç saatlerde değil, genel olarak aşırı içki içmeyi bıraktığını da sözlerine ekledi. Şaka yaptı: "Ciğerimin gençliğimde verdiğim tüm zararlardan hala kurtulduğunu düşünüyorum."

YEMEKLERİNİ EVDE PİŞİRMEYE BAŞLADI

Yaşlanma karşıtı gurunun daha genç görünmesine yardımcı olan ikinci şey, fast food sipariş etmek yerine evde yemek pişirmek için çaba sarf etmesiydi. "Ne olursa olsun, evde yemek pişirmek daha sağlıklıdır" dedi.

GÜNEŞ KREMİNİ HER DAİM KULLANMAYA BAŞLADI

Cildiniz için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri SPF kullanmaktır ancak Ava bunu bir adım daha ileri götürerek iç mekanlarda da kullanmaya başladı."Yağmur veya güneş fark etmez. Tüm hava şartlarında cildimi güneşten korurum." diye ekledi.

MAKYAJINI ÇIKARTMAYA ZAMAN AYIRDI

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Son olarak, günün sonunda makyajı düzgün bir şekilde çıkarmak için zaman ayırmak Ava için büyük bir fark yarattı. Cilt bakımı tutkunları için "ertesi sabah brunch'a önceki geceden makyajla gelme" günleri artık gerçekten sona erdi. Klibe "Gençliğimde cildime çok zarar verdim, hatalarımdan ders çıkardım" notunu düştü.

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