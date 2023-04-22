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Genel Kurul'da 'son'ların günü! Şentop, Kılıçdaroğlu ve 328 vekil... 23 Nisan özel oturumunda dikkat çeken detaylar

22.04.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM’de, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle gerçekleştirilecek özel oturumda, partilerin milletvekili aday listelerinde yer almayan 328 milletvekili, son kez Genel Kurul'a katılacak.

Genel Kurul'da 'son'ların günü! Şentop, Kılıçdaroğlu ve 328 vekil... 23 Nisan özel oturumunda dikkat çeken detaylar

TBMM Genel Kurulu, pazar günü Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında 23 Nisan özel gündemi ile toplanacak. Partilerin 14 Mayıs milletvekili genel seçimleri için aday göstermediği 328 vekil, son kez Genel Kurul'da yer alacak.

ŞENTOP SON KEZ YÖNETECEK

O isimler arasında yer alan AK Parti'deki 3 dönem kuralına takılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop Genel Kurulu son kez yönetecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLETVEKİLİ OLARAK SON KONUŞMASI

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili sıfatıyla Genel Kurul'a son kez katılarak konuşma yapacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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