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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunmalarını verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde söz alan sanık eski üsteğmen Selçuk Topal, esasa ilişkin ek savunma yapmak istediğini mahkeme heyetine iletti.

Heyetin, ek savunma talebini kabul etmesi üzerine huzura alınan sanık Topal, darbe girişiminden önce Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaptığını, askerlik hayatı boyunca komutanları tarafından verilen emirleri, emir-komuta zinciri içerisinde sorgulamadan icra ettiğini anlattı.

"Akıncı Üssü'ne emirle gittim. Darbe girişimini bilmezken, darbe saatinin geriye çekildiğini nasıl bilebilirim." diyen Topal, komutanının emriyle Akıncı Üssü'nden Genelkurmay'a gittiklerini belirtti.

Topal, kışladan içeri girdiklerinde eski albay Fırat Alakuş'un emriyle Genelkurmay'ın arka bahçesinde beklediğini, o gece bulunduğu bölgede çatışma olmadığını, olağan dışı durumu sabaha karşı fark ettiğini ileri sürdü.

Kamera kayıtları ve tüm deliller incelendiğinde suçsuz olduğunun ortaya çıkacağını belirten Topal, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ "Genelkurmay çatı" davası

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