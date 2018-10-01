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Genelkurmay çatı davasında reddi hakim talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 19:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi - Olay tarihinde ÖKK personeli olan eski astsubay Fevzi Sönmez'in, reddi hakim talebi "yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli olan eski astsubay Fevzi Sönmez, amiri tarafından aranması üzerine Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiğini, buradan da emirle Genelkurmay Başkanlığına geçtiklerini anlattı.

Amirlerinin emirleri doğrultusunda hareket ettiğini, darbeye yönelik bir faaliyetinin bulunmadığını savunan Sönmez, olay tarihinde komutanı olan kişilerin bu durumu savunmalarında beyan ettiklerini ifade ederek, suç işleme kastı bulunmadığını savundu.

Darbe girişiminin yaşandığı zaman diliminde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünün dahi olmadığını belirten sanık Sönmez, Genelkurmay yerleşkesinde meydana gelen "kasten adam öldürme" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından da suçlanamayacağını öne sürdü.

- FETÖ sanığından reddi hakim talebi

Sanık Sönmez, yargılama aşamasında mahkeme heyetinin adil davranmadığını iddia ederek, reddi hakim talebinde bulundu.

Sönmez'in talebi üzerine görüşü sorulan iddia makamı, talebin reddi yönünde karar verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sönmez'in reddi hakim talebinin "yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle reddine karar verdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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