Geniş alnını kapattırmak için kakül kestirmek yerine saç ekimini tercih etti! Türkiye'de yaptırdığı saç ekiminin detaylarını paylaştı

Saç ekim yaptırma kadınlar arasında da giderek artıyor. Kadınlar hem dökülen saçlarının kelleşmeye yol açtığı bölümleri hem de geniş alınlarını kapattırmak için saç ekimi işlemini tercih ediyorlar. Geniş alnından şikayet eden 33 yaşındaki Sonja Van Den Berg, başkalarının kakül kes önerisini dinlemeyerek Türkiye'ye saç ekimi yaptırmaya geldi. TikTok'ta yayınladığı videoda saçının görüntüleri oldukça beğenildi.

Sonja, görünüşünden nefret ettiğini ve güvenini yeniden kazanmak için etkileyici bir nakil geçirmeye karar verdiğini söyledi.

ARTIK ALNINI SAKLAMAYA GEREK DUYMUYOR

Sonja, saçlarını endişe duymadan istediği tarzda giyebileceğini söylüyor. Sonja ektirdiği saç ekim işlemi hakkında, "Bu kadar ince bir şeyin bu kadar büyük bir fark yaratması komik. Dürüst olmak gerekirse daha önce bilmediğim için biraz üzgünüm. Sonunda saç ekimim öncesi rahat olmadığım şekil ve şekillerde saçlarımı yapabiliyorum ve dışarıda rüzgarlı havalarda rüzgar saçlarımı savurduğunda alnımı saklama gereği duymuyorum."dedi.

SAÇ EKİMİ YAPTIRMAMASINI İSTEYEN KİŞİLER BİLE OLDUKÇA BEĞENDİ

İş kadını, kendisiyle aynı güvensizliğe sahip kadınlardan bu kadar çok ilgi görmeyi asla beklemediğini de sözlerine ekledi. "Bana neden sadece kakül yaptırmadığımı soran ya da sadece kim olduğunu kabul etmemi söyleyen insanlardan da bazı olumsuz yorumlar var. Ancak ben insanların kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olabilirsem, bu beni iki katına çıkarır" dedi.

Saç ekiminin aileden gelen kalıcı kelliği olan kişiler için uygun olduğunu belirtmektedir. Doktorlar, alopesi gibi diğer saç dökülmesi türleri için uygun olmadığını belirtmektedir.



