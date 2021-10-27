KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Genital siğillere dikkat! Cinsel yolla bulaşıyor

Genital siğillere dikkat! Cinsel yolla bulaşıyor

27.10.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların en sık görüleni genital siğiller hakkında uyarılarda bulunan Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, korunmak için genç yaşta aşı yaptırılmasını önerdi.

Genital siğillere dikkat! Cinsel yolla bulaşıyor

Cinsel yolla bulaşan HPV virüsünün çoğalmasıyla meydana gelen genital siğiller hem erkeklerde hem de kadınlarda görülüyor. Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, aktif cinsel hayatın olduğu başladığı dönemde oluşan genital siğillerin erten teşhis sayesinde kremle tedavi edilebildiğini belirterek “Tedavide için geç kalınması durumunda cerrahi müdahale gerektiren genital siğiller, ciltte karnabahar şeklinde görünümle kendini belli ediyor. Bu siğiller kanser belirtisi ve nedeni olarak da sayılıyor. Tüm bu risklerden korunmak, kız çocuk, erkek çocuk ayrımı yapılmadan 11-12 yaşlarında iken yapılacak HPV aşısı ile mümkün olabilir” diye bilgi verdi.

“KANSER ETKENİ OLARAK GÖRÜLÜYOR”

HPV (Human Papilloma Virüsü) nedeniyle oluşan genital siğillerin “kondilom” olarak bilindiğini anlatan Dr. Bilgehan, “Genital siğiller, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan en sık görülenidir. 100’den fazla tipi olan HPV, hem erkeklerde hem de kadınlarda siğil oluşturabiliyor. Bu virüs ailesinden bazı türleri, kadınlarda rahim ağzı kanserinin en sık görülen etkenidir. Erkeklerde de penis ve makat bölgelerinde kanser oluşumuna yol açıyor. Genel olarak genital bölgede siğil çıkması şikayetiyle başvurular alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİDİR”

Erken teşhis edildiği takdirde kremle tedavi edilen genital siğillerin, ilerleyen evrede cerrahi operasyonla alındığını kaydeden Dr. Münir Ali Bilgehan, “Özellikle genital bölgelerinde karnabahar şeklinde kabartı görenlerin hızlıca üroloji uzmanlarına başvurması gerekiyor” uyarısında bulundu. Pandemiden önce genital siğillerin erken tanı alabildiğini ancak doktora gelme sıklığının azalması nedeniyle bu siğillerin daha büyüdüğünü ve yayıldığını belirten Dr. Bilgehan, bu nedenle belirtilerin görüldüğünde mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini vurguladı.

“BU AŞILARI ÖNERİYORUZ”

İlerleyen süreçte genital siğil hastalığına yakalanılmaması için çocuklara 11-12 yaşlarında aşı uygulanmasını öneren Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, “Bu hastalıktaki en büyük avantaj, aşılama çalışması olması. Dünyada aşı ile korunabilen tek kanser türü rahim ağzıdır. Rahim ağzı kanserine de HPV’nin bazı türleri neden olmaktadır. HPV’ye karşı 2’li ve 4’lü olarak aşı olarak biliniyor. Yani bu aşılar en sık kanser yapan hpv türlerini içerirler. Genelde 11-12 yaşlarında hem erkek hem kız çocuklarda bu aşıları öneriyoruz. Bu aşıların ileride karşılaşabilecekleri genital siğil, rahim ağzı kanseri veya makat bölgesinde oluşabilecek kanserlerden yüzde 70-80 oranında koruyuculuğu var. Fakat bu aşı genital siğil oluştuktan sonra tedavi etmiyor. Sadece hastalık ortaya çıkmadan uygulanabiliyor.” dedi.

(İHA)

Genital bölgede bozukluk, kadınların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyorGenital bölgede bozukluk, kadınların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Anne adayları Kovid-19 aşısı olmalı mı? Anne adayları Kovid-19 aşısı olmalı mı?
Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yasemin Erbil’in 'aşık' pozu olay oldu

Yasemin Erbil’in 'aşık' pozu olay oldu

Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketin!

Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketin!

Tazminat davası hakkında karar verildi

Tazminat davası hakkında karar verildi

Bugün plan değişiklikleri olabilir!

Bugün plan değişiklikleri olabilir!

İşte badem gözlere sahip olmanın adım adım yolları

İşte badem gözlere sahip olmanın adım adım yolları

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Demet Özdemir'in ikili takımı gibi kombin önerileri

Demet Özdemir'in ikili takımı gibi kombin önerileri

Bu yılın yükselen trendi kapitone desenli ürünler

Bu yılın yükselen trendi kapitone desenli ürünler

Alina Boz'un 25.800 TL'lik eteğinin hesaplı alternatifleri

Alina Boz'un 25.800 TL'lik eteğinin hesaplı alternatifleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.