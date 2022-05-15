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Gerçeği jandarmadan öğrendi! Gözyaşlarını tutamayıp bayıldı

15.05.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yaşlı bir kadın, dolandırıldığını eve gelen jandarmadan öğrendi. Gerçeği öğrenince gözyaşlarını tutamayıp bayılan yaşlı kadın, "Normalde böyle şeylere inanmazdım. Nasıl oldu, anlamadım. Ancak sağ olsun jandarmalar şüphelileri hemen yakalayıp, paramı ve altınlarımı kurtardı" dedi.

Gerçeği jandarmadan öğrendi! Gözyaşlarını tutamayıp bayıldı

Denizli Acıpayam'da yaşlı bir kadın dolandırıcıların hedefi oldu. Kendisini jandarma olarak tanıtan kişiye inanıp, para ve ziynet eşyalarını veren 76 yaşındaki Cemil Özcan, dolandırıldığını eve gelen jandarmadan öğrendi. Gerçeği öğrenince gözyaşlarını tutamayıp bayılan yaşlı kadın, "Normalde böyle şeylere inanmazdım. Nasıl oldu, anlamadım" dedi.

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SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir dolandırıcılık olayı için Köke Mahallesi'ne gitti. Olayı aydınlatmak için araştırma yapan ekipler, içinde şüpheli kişilerin bulunduğu bir otomobilin mahalleden ayrıldığını fark etti. Otomobili araştıran JASAT ekibi, mahallede başka bir dolandırıcılık suçunun işlenmiş olabileceği şüphesiyle soruşturmayı genişletti. Jandarma, mahalledeki evleri tek tek dolaşıp, vatandaşlarla konuştu.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMAYIP BAYILDI

Yalnız yaşayan 3 çocuk, 6 torun sahibi Cemile Özcan, ekiplere, telefonla arayan bir kişinin kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtıp, "'Oğlun 1983 yılında av sırasında arkadaşı tarafından kaza kurşunuyla öldürülmüş. Karşı tarafın yakınları sana kötülük yapıp, evindeki para ve ziynet eşyalarını alacak. Size bir jandarma personeli gönderiyoruz. O altın ve paraların çalınmasına karşı alıp, fotoğraflarını çektikten sonra size getirip, iade edecek' dedi. Ben de bunun üzerine eve gelen kişiye 10 bin dolar, 10 bin euro, 4 çeyrek altın ve 1 altın bileziğimin bulunduğu poşeti verdim" dedi. Jandarmadan dolandırıldığını öğrenen Özcan, gözyaşlarını tutamayıp bayıldı. Özcan'ı sakinleştirmeye çalışan ekipler, bir yandan da şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin bulunması için harekete geçti.

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SUÇ DOSYALARI KABARIK

Ekipler, dolandırıcıları yakalamak için 'Avcı' adını verdikleri operasyon başlattı. Takibe alınan otomobilin, Antalya istikametine gittiği belirlendi. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Acıpayam çıkışında durdurulup, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada; Özcan'dan aldıkları para ve altınlar bulundu. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli de Antalya'da yakalandı. Olaya karışan şüphelilerden 15 ayrı suç kaydı bulunan Mehmet S. (40), 70 suç kaydı bulunan Soner A. (38), 21 suç kaydı bulunan İbrahim B. (45) ve 38 suç kaydı bulunan Orhan O. (38) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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"NORMALDE BÖYLE ŞEYLERE İNANMAZDIM"

Jandarma ekipleri, para ve altınları tutanakla Cemile Özcan'a teslim etti. Ekiplere teşekkür eden Özcan, "Normalde böyle şeylere inanmazdım. Nasıl oldu, anlamadım. Ancak sağ olsun jandarmalar şüphelileri hemen yakalayıp, paramı ve altınlarımı kurtardı. Kendilerine ödül teklif ettim, kabul etmediler. Allah hepsinden razı olsun, kazadan beladan korusun" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Denizli
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