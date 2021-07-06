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Gerçeği sinekler ortaya çıkardı! Yaşlı adam evinde ölü bulundu

06.07.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki adam, kanepenin üzerinde ölü olarak bulundu. En son 1 hafta önce görüldüğü belirtilen yaşlı adamın ölümü, odadan gelen koku ile pencereden içeriye sineklerin yoğun bir şekilde girmesiyle ortaya çıktı.

Gerçeği sinekler ortaya çıkardı! Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, dün 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Tonguç Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Hikmet Kansu’nun (65) evinden koku geldiğini fark eden Oğulcan Candan, balkona çıkıp Kansu’nun evine doğru bakınca içeriye sinekler girdiğini fark etti. Durumdan şüphelenen Candan, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir polis memuru eşliğinde bir polis memuru eşliğinde merdivenle evin balkona girdiğinde, Kansu’nun yerde hareketsiz yattığını gördü. Evin kapısının açılmasıyla içeriye giren sağlık ekipleri ise Kansu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Tüm bu olanları ise apartman sakinleri ile sokaktaki vatandaşlar merakla izledi.

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DARP VEYA YARA İZİ BULUNMADI

İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan yaşlı adamın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KAFAMI UZATTIM KOKU DAHA DA ARTTI"

Yaşlı adamın evinden gelen koku ile içeriye giren sinekleri fark eden Oğulcan Candan, “Dün akşam kardeşim koku geldiğini söylemişti. Ben çok fazla koku alamadım. Sabah kokunun arttığını söyledi. Klima motorunun içerisinde kuş öldüğünü düşündük. Baktım içerisi temiz çıktı. Balkonda otururken sineklerin girip çıktığını gördüm. Kafamı uzattım koku daha da arttı. Tam kapının önünde oturmuş yatıyordu. Sadece ayağı gözüküyordu” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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