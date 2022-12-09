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Gerçek Barbie olarak görülüyordu! 41 yaşındaki Paris Hilton gençlik sırlarını paylaştı

09.12.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yıllarda oldukça popüler olan Paris Hilton ortalığı kasıp kavuruyordu. Tarzı ve özel hayatıyla tüm dünyada gündem olan Paris Hilton güzelliği, 0 beden vücuduyla gerçek Barbie olarak görülüyordu. 41 yaşındaki Paris Hilton hâlâ nasıl genç göründüğünü cilt bakım tüyolarıyla paylaştı.

Gerçek Barbie olarak görülüyordu! 41 yaşındaki Paris Hilton gençlik sırlarını paylaştı

Amerikalı 41 yaşındaki model, oyuncu, şarkıcı Paris Hilton gençliğinden beri ilgi toplamayı seviyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Paris Hilton, günümüzde de ilgiyle takip ediliyor. Paris Hilton'un hayranları nasıl genç ve bakımlı göründüğünü merak ediyor. İşte Paris Hilton'un güzellik sırları...

PARİS HİLTON'UN GÜZELLİK SIRLARI

DOĞAL KALMAYI SEVİYOR

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Estetik yaptırmak revaçtayken, Paris farklı bir yol seçmiştir. Asla bıçak altına yatmadığını ve tamamen doğal olduğunu açıkladı. “Cilt bakımına her zaman takıntılı olmuşumdur. Hayatımda hiç Botoks, dolgu - estetik ameliyat yapmadım. Çalışmıyorsam, doğal olmayı ve makyaj yapmamayı seviyorum"

CİLT BAKIMINI ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ AKSATMIYOR

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Bir röportajda Paris Hilton, kusursuz cildi hakkında konuştu ve cildine bakmayı her zaman takıntı haline getirdiğini söyledi. 8 yaşından beri cilt bakımı rutini var. Cilt bakımına takıntılıyım, bu yüzden tüm cilt bakımı rutinimi yapıyorum. Bu pek çok farklı adım, çünkü pek çok farklı ürün ve ayrıca elektronik güzellik aletleri kullanıyorum.

BAKIM MASKELERİNE ÖNEM VERİYOR

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“Sürekli yüz bakımı yaptırırım. Oksijenli yüz bakımlarını, HydraFacials'ı ve bir EMS cihazı olan Neurotris makinesini kullandıkları yüz bakımlarını seviyorum"

BU TEDAVİ SIKI BİR CİLT SAĞLIYOR

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EMS veya elektriksel kas stimülasyonu, yüzünüz için bir egzersiz gibidir. Uzmanlara göre, yüz kaslarının genişleyip kasılmasını sağlayarak yüzünüze keskin ve keskin bir görünüm kazandırır. Ayrıca cildi daha sıkı ve parlak yapar. En iyi yanı, sonuçların hemen alınması ve iyileşme süresi gerekmemesidir.


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