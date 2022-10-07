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2022 yılının en gözde cilt bakım ürünü önerileri listesi

06.10.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımına yeni başlayacak olan kişilerin akıllarındaki soru işaretlerinden biri, "Hangi ürünü kullanmalıyım?" olabiliyor. Söz konusu cilt olunca kullanılacak ürünlerin sağlığa uygun olması gerekli. Bu nedenle en etkili nemlendiricileri, temizleyicileri ve peeling ürünlerini seçmelisiniz. Sizin için 2022 yılında en çok tercih edilen ve sevilen cilt bakım ürünlerini araştırdık. İşte, yılın en gözde cilt bakım ürünleri...

2022 yılının en gözde cilt bakım ürünü önerileri listesi

Hem yaz hem kış mevsiminde cildin ihtiyacına göre bakım yapmak gerekiyor. Özellikle yaşa bağlı cilt sorunlarının önüne geçmek ya da bunları geciktirmek için düzenli ve iyi bir cilt bakımı şart. Genç ve ışıltılı bir cilde sahip olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Cilt temizliğinden nemlendiricilere kadar 2022 yılının en sevilen ürünlerini sizler için seçtik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Daima aydınlık bir göz çevresi isteyenlere: Nivea Face Q10 Power Kırışık Karşıtı + Sıkılaştırıcı Göz Bakım Kremi

2022 yılının en gözde cilt bakım ürünü önerileri listesi

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Yaş aldıkça göz çevresinde kırışıklıkların görülmesi normal bir durum. Tabii ki çevresel ve genetik faktörlerle bu durum kişiden kişiye değişebiliyor. Siz de göz çevrenizdeki olası kırışıklıklar için önlem almak isterseniz Nivea Face Q10 Power Kırışık Karşıtı + Sıkılaştırıcı Göz Bakım Kremi’ni deneyebilirsiniz. Ürünün içinde bulunan Koenzim Q10 maddesi, cildi canlandırarak kırışıklıklarla savaşır ve oluşumunu engeller.

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2. Cildiniz hep yumuşacık olsun: La Roche Posay Hydreane Legere 40 mililitre Normalden Karmaya Dönük Ciltler için Nemlendirici

2022 yılının en gözde cilt bakım ürünü önerileri listesi

Cildini her zaman nemli tutmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olan La Roche Posay Hydreane Legere 40 mililitre Normalden Karmaya Dönük Ciltler için Nemlendirici ile gün boyu yumuşak bir cilde sahip olabilirsiniz. Glikolik asit içeren krem, yağlı cilt için oldukça uygun. Cildinizi nemlendirirken yağlı bir his bırakmaz. İçeriğinden dolayı ürünün kuru cilde sahip kişilere pek uygun olmayacağını söylememizde fayda var.

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3. Temiz ve nemli bir cilt için: Bioderma Sensibio H2o

2022 yılının en gözde cilt bakım ürünü önerileri listesi

Durulama gerektirmeyen Bioderma Sensibio H2o, en çok tercih edilen yüz temizleyici ürünlerinden biri. Yağlı cilt tipleri için uygun olmayan ürün, diğer cilt tiplerine sahip kişilerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir tonik. İçeriğinde salatalık özü bulunan temizleyici, cildi kirden ve makyaj kalıntılarından arındırırken bir yandan nemlendiriyor. Kuru ve normal bir cildiniz varsa Bioderma markalı bu ürüne şans verebilirsiniz.

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4. Her zaman pürüzsüz bir cilde sahip olun: Estee Lauder Advanced Night Repair Serum

2022 yılının en gözde cilt bakım ürünü önerileri listesi

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Kırışıklık önleyici bir serum arayışındaysanız Estee Lauder Advanced Night Repair Serum, kesinlikle denemeniz gereken bir ürün. İçeriğindeki hyalüronik asit sayesinde ürün, cilde nem kazandırıyor ve antioksidanlar da cildi koruyor. Uykudan önce kullanabileceğiniz serumu makyaj bazı olarak da tercih edebilirsiniz. Kırışıklık karşıtı bir ürün olduğu için serumun 20’li yaşlardaki kişiler için uygun olmadığını belirtelim.

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5. Cilt temizliğinde bir numara: Clinique Yağlı ve Karma Ciltler için Temizleme Losyonu

2022 yılının en gözde cilt bakım ürünü önerileri listesi

Ciltteki yağı, kiri ve makyaj kalıntılarını derinlemesine arındıran Clinique Yağlı ve Karma Ciltler için Temizleme Losyonu, cilde ışıltılı ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Ayrıca sivilce oluşumunu engeller ve gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar. En çok sevilen ve tercih edilen temizleyiciler arasında yer alan ürün ile gün içinde ihtiyaç duyduğunuz her an temiz bir cildin keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

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6. Cildinizin nemini koruyun: Linola Cilt Bakım Kremi

2022 yılının en gözde cilt bakım ürünü önerileri listesi

Kuru ciltler için ideal yapıda olan kremler arasında bulunan Linola Cilt Bakım Kremi, doktorlar tarafından tavsiye edilen ürünlerden biri. Özellikle egzama gibi cilt sorunlarına sahip kişilerin denemesi gerektiği öneriliyor. Yağlı bir krem olsa da yağlılık hissi vermeyen ürün, bebeklerin pişik tedavilerinde de kullanılabilir. Diğer bakım kremlerine nazaran daha uygun fiyatlı olan bu kremi sepetinize ekleyebilirsiniz.

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7. Genç bir görünüm için: Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Işıltı Verici Serum

2022 yılının en gözde cilt bakım ürünü önerileri listesi

Temiz içerikli cilt serumu arayanlar buraya! Alanında en iyi ürünlerden biri olan Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Işıltı Verici Serum, organik içeriği sayesinde hamile ve emziren kadınların da rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Ciltteki lekeleri gideren ve yerini ışıltılı bir cilde bırakan krem, sivilce oluşumunu engelliyor. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, yaşlanma belirtilerini geciktiriyor olması.

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8. Her mevsim yumuşacık dudaklar: Bioderma Atoderm Lip Balm

2022 yılının en gözde cilt bakım ürünü önerileri listesi

Özellikle soğuk kış günlerinde dudakların da bakıma ihtiyacı oluyor. Yüksek nemlendirici özelliği ile Bioderma Atoderm Lip Balm, dudaklarınızın ihtiyaç duyacağı nemi saatler boyu sağlar. Nemlendirme etkisini ise içinde bulunan shea yağı ve avokado yağı ile karşılar. Aynı zamanda dudaklara bakım yapan ürün, yumuşak yapısıyla kullananların beğenisini kazanır. Dudaklarınız için iyi bir bakım ürünü arıyorsanız bu ürünü inceleyebilirsiniz.

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9. Yenilenmiş bir cilt için olmazsa olmaz: Caudalie Ölü Hücreleri Arındıran Peeling-Glycolique Maske

2022 yılının en gözde cilt bakım ürünü önerileri listesi

Renklendirici ve paraben içermeyen Caudalie Ölü Hücreleri Arındıran Peeling-Glycolique Maske, doğal içerikli kaliteli ürünlerden biri. İçinde bulunan glikolik asit sayesinde maske, ciltteki kolajen üretimini destekler. Papaya özü ise sivilce oluşumu engeller. Cildiniz için ideal bir temizleyici maske olan bu ürünü kullandıktan sonra yüzünüze uygun bir nemlendirici kullanmanız marka tarafından öneriliyor.

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10. Siyah noktalara elveda: Nivea Siyah Nokta & T-Bölgesi Temizleyici Yüz Bantları

2022 yılının en gözde cilt bakım ürünü önerileri listesi

Tüm cilt tiplerine kolaylıkla uygulanabilen Nivea Siyah Nokta & T-Bölgesi Temizleyici Yüz Bantları, burun ve çevresindeki siyan noktalardan kurtulmayı sağlar. En etkili burun bantları arasında yer alan ürün, temiz ve arınmış bir cilt sunar. Kolay yapıştığı için uygulama esnasında zorluk çıkarmaz. İçeriğinde limon özü bulunduran bu burun bantlarına mutlaka şans vermelisiniz.

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