Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Cesedin parçaları su kuyusunda bulundu

Niğde'de 16 yıllık gizemli cinayet çözüldü. 2006'da hakkında kayıp ihbarı verilen Serap Başer'i, 2 yıl sonra ölen eşi Ali Başer'in öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından Serap Başer'in parçalara ayrılan cesedine ait kemikler de 20 günlük çalışma sonucu çıkartıldı.

Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan, 2 çocuk annesi Serap Başer'in ailesi, 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarında bulundu. Bir süre çalışma yürüten jandarma ekipleri, Başer'den ize rastlayamadı. Başer'in kaybolduğu tarihten 2 yıl sonra da eşi Ali Başer de trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kayıp dosyasını yeniden değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli bilgilere ulaşınca Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturmayı derinleştirdi. Çiftin çevresindeki herkesi çapraz sorguya alan jandarma dedektifleri, olay günü Serap Başer'in tartıştığı eşi Ali Başer tarafından öldürüldüğünü, cesedin parçalara ayrılıp gübre torbalarıyla Leşkırı mevkisindeki tarlasına taşındığını belirledi.

Tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti. İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

(DHA)

