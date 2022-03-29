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Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Cesedin parçaları su kuyusunda bulundu

29.03.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de 16 yıl önce yaşanan bir cinayette esrar perdesi aralandı. 24 yaşındayken ailesinin kayıp ihbarı üzerine bulunamayan Serap Başer'in katili belli oldu. Serap Başer'in kemikleri de bir su kuyusunda bulundu.

Niğde'de 16 yıllık gizemli cinayet çözüldü. 2006'da hakkında kayıp ihbarı verilen Serap Başer'i, 2 yıl sonra ölen eşi Ali Başer'in öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından Serap Başer'in parçalara ayrılan cesedine ait kemikler de 20 günlük çalışma sonucu çıkartıldı.

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Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan, 2 çocuk annesi Serap Başer'in ailesi, 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarında bulundu. Bir süre çalışma yürüten jandarma ekipleri, Başer'den ize rastlayamadı. Başer'in kaybolduğu tarihten 2 yıl sonra da eşi Ali Başer de trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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Kayıp dosyasını yeniden değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli bilgilere ulaşınca Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturmayı derinleştirdi. Çiftin çevresindeki herkesi çapraz sorguya alan jandarma dedektifleri, olay günü Serap Başer'in tartıştığı eşi Ali Başer tarafından öldürüldüğünü, cesedin parçalara ayrılıp gübre torbalarıyla Leşkırı mevkisindeki tarlasına taşındığını belirledi.

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Tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti. İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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