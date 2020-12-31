Geri sayım başladı: Ülkeler birer birer yeni yıla giriyor

Türkiye ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede koronavirüs salgını nedeniyle kutlamalar yasaklanırken, bugün Pasifik adaları Tonga, Samoa ve Kiribati 2021’e ilk giren ülkeler oldu. Pasifik adası ülkeleri TSİ 13:00’te 2021’e giriş yaptı.

Yeni Zelanda ve Fiji Türkiye saati ile 14.00'te yeni yıla girdi. Koronavirüs sebebiyle kutlamaların ve yasakların gölgesinde yeni yıla girilirken, Yeni Zelanda'da 2021'e havai fişeklerle 'merhaba' denildi. Yeni yıla girecek ilk büyük kent, TSİ 16.00’da 2021’e merhaba demeye hazırlanan Avustralya'nın Sydney kenti olacak.

2021'e en son Güney Pasifik'te yer alan Amerikan Samoası girecek.

