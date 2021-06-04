Geri sayım başladı! | YKS ne zaman? YKS ertelendi mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS), bu sene 26 - 27 Haziran’da yapılacağı açıklanmıştı. Haziran ayına girmemizle beraber öğrencilerin sınav telaşı da başlamış oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği ise merak konusu oldu. Henüz bakanlıktan YKS sınav tarihine ilişkin bir erteleme kararı duyurulmadı.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek.
YKS sınavının oturumları;
HES KODU ZORUNLU
2021-YKS için HES Kodu zorunludur. Adaylarımız HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla alabileceklerdir.
Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.
Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için ise programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.
YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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