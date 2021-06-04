Geri sayım başladı! | YKS ne zaman? YKS ertelendi mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS), bu sene 26 - 27 Haziran’da yapılacağı açıklanmıştı. Haziran ayına girmemizle beraber öğrencilerin sınav telaşı da başlamış oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği ise merak konusu oldu. Henüz bakanlıktan YKS sınav tarihine ilişkin bir erteleme kararı duyurulmadı.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek.

YKS sınavının oturumları;

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'de uygulanacak.

HES KODU ZORUNLU

2021-YKS için HES Kodu zorunludur. Adaylarımız HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla alabileceklerdir.

YKS BARAJI KAÇ PUAN?

Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için ise programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.



