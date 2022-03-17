Gerilim daha da tırmanabilir! Biden, Çin'i uyaracak

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yarın telefonda görüşeceği bildirildi.

ELE ALINACAK KONULAR

Açıklamada, söz konusu görüşmenin ABD ve Çin arasındaki iletişimi sürdürmek için devam eden çabaların bir parçası olduğu ifade edilerek, “Liderler, iki ülke arasındaki rekabetin yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşını ve diğer karşılıklı endişe konularını ele alacak” denildi.

ABD ÇİN'İ UYARACAK

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Biden ve Xi arasındaki görüşme doğrulanarak, Biden ve Xi’nin Çin-ABD ilişkilerini ve ortak endişe konularını tartışacağı aktarıldı.

Blinken ise Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye "Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında bulunacağını söyledi.



