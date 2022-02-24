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Gerilim nasıl son bulacak? Rus ve Ukraynalı katılımcılardan şaşırtan anket

24.02.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD haber kanalı CNN tarafından yapılan araştırma, Rusya halkının yarısının Ukrayna’nın NATO’ya katılımını engellemek için askeri güç kullanılmasını desteklediğini ortaya koydu. Rus katılımcıların sadece yüzde 13’ü ülkelerinin Ukrayna’ya karşı askeri harekata geçeceğini, yüzde 65’i iki ülke arasındaki gerilimin barışcıl şekilde sonlanacağı görüşünü paylaştı. Ukrayna’nın ise yüzde 43’ü gerilimin barışçıl şekilde biteceğine inanıyor.

Gerilim nasıl son bulacak? Rus ve Ukraynalı katılımcılardan şaşırtan anket

CNN’in Ukrayna ve Rusya’dan 1000’erden fazla kişiyle 7-15 Şubat'ta yapılan özel anketine göre, Rus katılımcıların yarısı Ukrayna’yı NATO dışında tutmak için askeri güç kullanmayı doğru, 4’te biri ise yanlış bulduğunu, diğer 4’te 1’i ise emin olmadığını belirtti.

RUSLARIN ÇOĞUNLUĞU ASKERİ GÜÇ KULLANIMINI ONAYLIYOR

Ankete katılan Rusların yüzde 43’ü, Ukrayna ile Rusya’yı yeniden birleştirmek için askeri güç kullanımını onaylarken, yüzde 36’sı onaylamadı.

Ukraynalı katılımcıların ise yüzde 70’i Ukrayna’nın NATO’ya katılmasını engelleme, yüzde 73’ü de iki ülkenin birleştirilmesi konusunda Rusya tarafından askeri güç kullanımına karşı çıktı.

KATILIMCILARIN ÇOĞUNLUĞU GERİLİMİN BARIŞCIL ŞEKİLDE SONUÇLANACAĞI GÖRÜŞÜNDE

Rus katılımcıların sadece yüzde 13’ü ülkelerinin Ukrayna’ya karşı askeri harekata geçeceğini, yüzde 31’i de Ukrayna’nın Rusya’ya saldıracağını belirtirken, yüzde 65’i iki ülke arasındaki gerilimin barışcıl şekilde sonlanacağı görüşünü paylaştı.

Ukrayna’nın ise yüzde 43’ü gerilimin barışçıl şekilde biteceğine inanırken, yüzde 42’si savaşı Rusya’nın başlatacağı, yüzde 45’i ise başlatmayacağını düşünüyor.

Ankete katılan Ukraynalıların yüzde 73’ü Donbas’ta Rus askerlerinin olduğuna inanırken, Rusların sadece yüzde 19’u Donbas’ta Rus askeri varlığı olduğunu düşünüyor.

Rusların yüzde 64’ü Rus ve Ukrayna halkının tek millet olduğunu görüşünü paylaşırken, sadece yüzde 28’i bu görüşü benimsiyor, yüzde 66’sı da tek millet görüşüne karşı çıkıyor.

Diğer yandan Rusların yüzde 54’ü iki ülkenin ayrı olması gerektiğini, yüzde 34’ü ise birleşmesi gerektiğini ifade ederken, Ukraynalıların yüzde 85’i ayrı iki ülkeden, yüzde 9’u ise birleşmiş bir ülkeden yana görüş belirtti.

Katılımcı Rusların yüzde 71’i Sovyetler Birliği’ni olumlu, yüzde 9’u olumsuz olarak yorumlarken, Ukraynalıların yüzde 34’ü olumlu, yüzde 35’i olumsuz olarak gördüğünü aktardı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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