GG ne demek, açılımı nedir? Oyunlarda GG neden kullanılır, game ne demek?

İnternete, bilgisayara erişilebilen bütün dünya ülkelerinde bilgisayar ve mobil oyunlar inanılmaz talep görüyor. Her kitleye hitap edebilen bilgisayar oyunlarının milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Kendilerine gamer diyen bu kitle, genellikle gençlerden oluşur.

Oyun dünyasına yeni adım atmış birisi için o dünyanın dilini öğrenmek zaman alabilir. GG de oyun dünyasında sıkça kullanılan kısaltmalardan bir tanesidir.

GG Ne Demek?

Online oyun oynayan oyuncular tarafından ortaya atılan ve zamanla popüler hale gelen kısaltmalardan birisi GG’dir. GG açılımı good game’dir.

Peki, GG açılımında yer alan game ne demek? Game Türkçede oyun, eğlence demektir İngilizce kelimelerden oluşan Good game yani GG'nin Türkçesi ise “iyi oyun” ya da “güzel oyun” demektir.

Oyuncular genellikle bu kısaltmayı oyun bittikten sonra kullanır. Bu kısaltmanın kullanılmasındaki amaç oyun bittikten sonra rakibi tebrik etmektir. Oyuncular arasında GG kullanılması bir sportmenlik göstergesidir. Bu kısaltmayı kullanmak bazı oyuncular tarafından diğer oyuncuya karşı saygı duyulmasını sağlar.

Good game teriminin ilk kez ne zaman kullanılmaya başlandığına dair kesin bir bilgi yoktur. Oyuncular arasında sıklıkla kullanılan bu terimin online oyunların yavaş yavaş popüler olduğu 90’lı yılların sonlarından itibaren oyun literatürüne girdiği düşünülmektedir. Oyun sonlarında kullanılan GG teriminin kullanımı, oyuncular arasında bir alışkanlık haline gelmiştir.

GG genellikle oyun dünyasında kullanılsa ve bu dünyaya uygun bir terim olsa bile günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarından olan Whatsapp, Instagram ve Twitter gibi mecralarda da bu kısaltma sıklıkla kullanılır. Sosyal medya platformlarında kullanıldığında da hemen hemen oyun dünyasındaki anlamıyla kullanılır. Yani karşı tarafın iyi bir iş yaptığını, güzel bir oyun çıkardığını belirtmek için kullanılan bir terimdir.

Her kelimenin olduğu gibi GG’nin de zıt anlamlısı vardır. Açılımı good game olan bu terimin zıt anlamlısı tahmin edebileceğiniz üzere bad game yani BG’dir. GG ile benzer şekilde kullanılan BG genellikle takım arkadaşlarına karşı kötü oynadığını, dikkat etmesi gerektiğini belirtmek için kullanılır.

Rakip takıma karşı BG demek, oyun dünyasında kavgalara sebep olabilir. Çünkü bir nevi kötü oynadın ya da hile ile bu oyunu kazandın gibi bir anlama gelebilir.

