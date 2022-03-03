Gıdada korkunç gerçek! Hileci firmaların foyası ortaya çıktı: Domuz eti bile kullanmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı besin ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaların tespiti için harekete geçti. Bakanlık, 371 firmanın ürettiği 559 parti ürünün yer aldığı listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan araştırmalar sonucu kimi firmaların sucuk, köfte gibi et ürünlerine at ve eşek eti karıştırdığı ortaya çıktı. Ankara'daki bir aile kasabının sucuğunda tespit edilirken İstanbul'da meşhur bir börekçinin de ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti kullandığı öğrenildi.

Süt ürünlerinde de durumun benzer olduğu görüldü. Peynir ve yoğurt üretiminde insan sağlığına zararlı olan "Natamisin" maddesinin kullanıldığı belirlendi.

CEZASI AĞIR

Taklit ve tağşişe verilen cezaların caydırıcı hale getirildiğini ifade eden Bakanlık bundan sonra da mevzuata aykırı yollara başvuran firmaların "en ağır şekilde" cezalandırılacağını paylaştı.



