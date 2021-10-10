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Girdiği camı kapatmış! Yok böyle rahatlık

10.10.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. İş yerine giren hırsızın eşyaları çaldıktan sonra girdiği camı kapatarak uzaklaştığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde bulunan cep telefoncuda, gece saatlerinde hırsızlık olayı yaşandı. İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"GİRDİĞİ CAMI KAPATARAK UZAKLAŞTI"

Olayın ardından iş yerinin güvenlik kameraları incelendiğinde hırsızın iş yerine camdan girerek çalan alarma aldırış etmeden tezgahtaki cep telefonlarını aldığı görüldü. Telefonları alan hırsızın soğuk kanlı bir şekilde girdiği camı da kapatarak uzaklaştığı kameralara yansıdı.

Olayın ardından polis ekipleri iş yerine giren hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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