Girit'in güneydoğusunda batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Deniz Kuvvetlerine ait 2 fırkateyn ve bir deniz karakol uçağının katıldığı arama-kurtarma çalışmalarında 45 göçmenden 37'si kurtarıldı, 8 kişiye ise ulaşılamadı.

Girit’in güneydoğusunda batan göçmen gemisini arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Deniz Kuvvetlerimize ait 2 fırkateyn ve 1 deniz karakol uçağının katıldığı arama-kurtarma çalışmalarında 45 göçmenden 37’si kurtarılırken, 8 kişiye ise ulaşılamadı. https://t.co/DwdHD0GUBr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2021



