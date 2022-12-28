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Git Kargo çalışma saatleri: Git Kargo açılış ve kapanış saati nedir, pazar günü açık mı?

27.12.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde 2018 yılında kurulup yenilikçi anlayışı ile hizmet vermeyi hedefleyen Git Kargo kısa zamanda sıkça tercih edilen bir firma hâlini almıştır. Pandemi döneminde kargo şirketlerinin çok fazla tercih edilmesi ve Git Kargonun 24 saate kadar kargoları teslim etme anlayışı bu noktada kullanıcılar tarafından tercih edilmesine olanak sağlamaktadır. Peki yenilikçi bakış açısına sahip olan Git Kargo’nun hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Git Kargo çalışma saatleri: Git Kargo açılış ve kapanış saati nedir, pazar günü açık mı?

Yeni kurulan Git Kargo e-ticaret için hizmet veren, daha az aktarma ve araç transferi sayesinde kargoların hasar görmesinin önüne geçmeyi hedefleyen bir kargo firmasıdır. Kargoları 24 saat içerisinde teslim etmeyi hedeflemeleriyle birlikte müşterilerine yol bilgilerini hesaba katarak doğru saat aralığında teslim sürelerini bildirir. Bu bağlamda en çok sorulan ve araştırılan sorulardan birisi de Git Kargo çalışma günleridir.

Git Kargo çalışma saatleri nedir?

Aldığı yatırımlar ile her geçen gün büyümeye devam eden Git Kargo, 7 il ve bünyesinde çalışan 190’dan fazla personel ile Türkiye’de e-ticaret ekosisteminin %60’ına hizmet vermeyi hedeflemektedir. Ülkemizde İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük illerde faaliyet hayatına devam eden şirket toplamda 7 ilde, Git Kargo çalışma günleri dâhilinde hizmet verir. Git Kargo hafta içi olduğu gibi hafta sonu cumartesi günleri de Git Kargo çalışma saatleri içerisinde hizmet verir.

Git Kargo açılış saati her sabah 09.00'dır ve kapanışa kadar kesintisiz hizmet verir. Git Kargo öğle arası saatleri şubeden şubeye göre değişiklik gösterse de Git Kargo öğle arası saatleri içerisinde de hizmet vermeye devam eder. Git Kargo kapanış saati ise akşam 18.00'dır. Git Kargo hafta içi çalışma saatleri ve günleri:

  • Pazartesi: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası
  • Salı: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası
  • Çarşamba: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası
  • Perşembe: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası
  • Cuma: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası

Git Kargo hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Git Kargo hafta sonu çalışma saatleri dâhilinde cumartesi günü hizmet vermeye devam etmektedir. Müşterilerin sıkça sorduğu "Git Kargo cumartesi saat kaça kadar açık?" sorusunu şu şekilde cevaplayabiliriz: Şube açılış saati cumartesi sabah 09.00 olup kapanış saati ise öğlen 13.00’a kadar hizmet verir

Git Kargo pazar günü açık mı?

Kargo firmalarının büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi Git Kargo da pazar günleri kapalıdır. Git Kargo hafta sonu çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Cumartesi: Sabah saat 09.00, akşam saat 13.00 arası
  • Pazar: Kapalıdır.


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