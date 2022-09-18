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Gitmedikleri hastane kalmadı! ''Doktorlar yaşamaz'' dedi, 300 ameliyat geçirip hayata tutundu

18.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Ayşen- Halit Karakaş çiftinin ilk çocukları 14 yaşındaki Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Doktorların Kayra için "yaşamaz" dedi. Türkiye ve ABD'de 300'den fazla ameliyat geçiren Kayra, hayata sarıldı. 11 yıllık mücadelenin ardından eğitimine de başlayan Kayra artık yemek yiyip, su içebiliyor.

Gitmedikleri hastane kalmadı! ''Doktorlar yaşamaz'' dedi, 300 ameliyat geçirip hayata tutundu

Doktorlar 'yaşamaz' dedi, 300 ameliyat geçirdi; hayata sarıldı.... İnegöl ilçesinde yaşayan Ayşen- Halit Karakaş çiftinin ilk çocukları Kayra, 2011'de, 3 yaşındayken sıvı temizlik malzemesi içti. Yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gören Kayra'yı, ailesi hastaneye kaldırdı. Doktorların 'yaşamaz' dediği Kayra'nın tedavisine, Sağlık Bakanlığı onayıyla Türkiye'de tedavi edilemeyeceği gerekçesiyle ABD'de devam edildi. Cincinnati Çocuk Hastanesi'nden sonra Kayra'nın tedavisi, Boston Çocuk Hastanesi'nde de sürdü. 2019 yılında, ayağından alınan parçayla yapılan gırtlağı, yeni yapılan yemek borusuna bağlandı ve ameliyattan 2 hafta sonra Kayra ilk defa biberonla su içti. 2020'ye kadar Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi olup 300'den fazla ameliyat geçiren Kayra, 11 yılın ardından sağlığına kavuştu.

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'UMUDUMU HİÇ YİTİRMEDİM'

Kayra'nın annesi Ayşen Karakaş, oğlunu yaşatmak için verdiği mücadeleyi, 'bir annenin umut zaferi' olarak değerlendirdi. Yaşadıklarını anlatan Karakaş, çocukları hasta olan annelere çağrıda bulundu. Eşiyle 13 yıl önce severek evlendiklerini söyleyen Ayşen Karakaş, ilk çocukları olan Kayra'nın henüz 3 yaşındayken sıvı temizlik malzemesi içerek iç organlarının zarar gördüğünü söyledi. O olaydan sonra zor günler yaşadıklarını belirten Karakaş, "O kadar çaresiz bir durum ki, Türkiye'de gitmediğimiz hastane kalmadı. Paranızın olduğu durumlarda bile bazı kapılar açılmadı. Çünkü yapılabilecek hiçbir şey yok. Bütün doktorların söylediği şey, 'Oğlunuz ölecek, kaybedeceksiniz.' Buna rağmen hiçbir zaman bir anne olarak umudumu kaybetmedim ve biz bu sınavı kazandık gerçekten" dedi.

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'KIŞIN HASTANEYE GİRER, YAZIN ÇIKARDIK'

Karataş, inancını kaybetmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"En son sözü söyleyen doktorlardır. Onlara rağmen ben oğlumun öleceğine inanmadım. Bir anne olarak konduramadım. Öyle dönemler yaşadık ki oğlumla beraber, yani 11 sene dile kolay. Hiç abartmadan söylüyorum; kışın hastaneye girerdik yazın çıkardık, yazın girerdik kışın çıkardık. Şu anda ben de bir sağlık personeliyim. Eşim neden hastanede çalıştığımı hep sorar. Ben aslında anaokulu öğretmeniyim. Fakat bana hastaneleri sevdiren oğlum oldu. Oğlum 300'den fazla ameliyat geçirdi. Artık sayısını bile hatırlamıyorum. Bazen haftada 1, bazen ayda 1 ama sürekli ameliyatlar geçirmesine rağmen hiçbir zaman oğlum ve ben, hayata olan umudumuzu kaybetmedik. Ben onun her zaman iyi olacağına inandım. Kayra'nın savaşı güzel sonuçlar verdi. Çok şükür ki artık 2020 yılından beri biz bir aile olduk. Bunun öncesinde 10 senem oğlumla hastanede geçti. Olay olduğunda kızıma yeni doğum yapmıştım. 2 yıldan beri ilk defa birlikte yaşıyoruz. Bu çok güzel bizim için. En önemlisi Kayra'nın yemek yiyebiliyor olması ve okula gitmesi."

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ANNELERE 'PES ETMEYİN' ÇAĞRISI

Eşiyle 13 yıllık evli olmasına rağmen Kayra'nın rahatsızlandığı süre içinde hiçbir zaman aile olamadıklarını söyleyen Karakaş, "Hep hastanelerde olduğumuz için, kızımı zaten ben büyüttüm diyemiyorum. Doğumundan itibaren başkalarında büyüdü. Amerika'dan Türkiye'ye döndüğümüz 2020 yılından itibaren aile olduğumuza inanıyorum. Bu çok mutluluk verici bir şey. Kızım yanımda, oğlum yanımda, eşim yanımda. 2 yıldan beri hep birlikteyiz. Oğlum şu an 14 yaşında. Daha önce hiç okula gitmedi. Artık 2 yıldır okula gidiyor. Çok şükür okula başladık. Eğitimimize devam ediyoruz. Yemek yiyor, yaşıtlarıyla beraber bütün aktivitelere katılıyor. Bu çok güzel bir şey. Hayatımda inanamayacağım bir şey. Umudumu kaybetmememe rağmen aslında bir yanım 'olmayacak' diyordu. Bu durumları görünce gerçekten mucize olduğunu düşünüyorum. 2011 yılından bugüne kadar verdiğim annelik mücadelesini kazandım. Çocukları hasta olan ailelere sesleniyorum, lütfen vazgeçmeyin. Umut her zaman vardır. Mutlaka bir yolu vardır. Lütfen pes etmeyin" dedi.

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(DHA)


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