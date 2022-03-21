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Gittiği her yere müziğini de taşımak isteyenler için cebe sığan JBL Go 3 incelemesi ve özellikleri

21.03.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik dinlemek hayatınızın vazgeçilmezleri arasındaysa mutlaka kompakt boyutuyla yanınızda taşıyabileceğiniz, kaliteli sesiyle müzik dinleme keyfini katlayacak, dış ortamlarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bluetooth hoparlör edinmelisiniz. Sizi yarı yolda bırakmayacak ve bluetooth hoparlörden beklediğiniz her şeyi karşılayacak JBL Go 3 incelemesiyle karşınızdayız! Detayları merak ediyorsanız okumaya devam etmelisiniz!

Gittiği her yere müziğini de taşımak isteyenler için cebe sığan JBL Go 3 incelemesi ve özellikleri

Müziksiz yapamıyor ve her gittiğiniz yere müziğinizi de taşımak istiyorsanız size harika bir ürün önerimiz var, JBL Go 3! Küçük tasarımıyla cebinizde bile rahatça taşıyabileceğiniz kaliteli hoparlörü inceliyoruz. Ürünle ilgili merak edilen tüm teknik özelliklere, kullanıcı yorumlarına ve benzer modellere yer verdiğimiz yazımıza göz atmadan bluetooth hoparlör satın almayın deriz. Haydi gelin, vakit kaybetmeden sizi JBL Go 3'le tanıştıralım!

JBL Go 3

Gittiği her yere müziğini de taşımak isteyenler için cebe sığan JBL Go 3 incelemesi ve özellikleri

JBL Go 3'ün teknik özellikleri

  • Piller: ‎1 adet lityum polimer pil

  • Ürün model numarası: ‎JBLGO3PINK

  • Renk: ‎Pembe

  • Hoparlör amfi türü: ‎Aktif

  • Hoparlör sayısı: ‎1

  • Çıkış watt değeri: ‎4.2 watt

  • Pil hücresi bileşimi: ‎Lityum iyon

  • Güç kaynağı türü: ‎Bataryalı

  • Üretici: ‎Harman

  • Ürün boyutları ve ağırlığı: ‎8.7 x 7.5 x 4.1 cm ve 209 gram

Müziği her yere taşımanıza yardım edecek JBL Go 3 incelemesine ve JBL Go 2 JBL Go 3 karşılaştırmasına hazır mısınız? İlk bakışta şık ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken kullanışlı bluetooth hoparlör, JBL Pro Sound ses kalitesiyle kristal netliğinde ses deneyimi sunuyor. Muhteşem basları ve harmonik ses tonuyla ister evde ister dışarıda arkadaşlarınızla küçük partiler vermek isterseniz model sizi yarı yolda bırakmayacak! Renkli tarzıyla bulunduğu ortama şık bir dokunuş da katan model, açık alanda bile yüksek ses performansı sunuyor. Kompakt boyutlu JBL Go 3'ü cebinizde taşıyabileceğiniz gibi asma aparatını kullanarak çantanıza asarak da istediğiniz yere rahatça götürebilirsiniz. Bluetooth bağlantı fonksiyonuyla ister tablete ister akıllı telefonunuza kolayca bağlanabilir ve en sevdiğiniz müzikleri çalabilir. Yüksek veri akışı sağlayarak kesintisiz müzik deneyimi yaşatan JBL Go 3 özelliklerinden biri de lityum pili. Kaliteli bataryası tek şarjla 5 saat boyunca en sevdiğiniz şarkıları kesintisiz çalabilir. JBL Go 3 bluetooth hoparlör özellikleri arasında en çok öne çıkanı ise kuşkusuz IP67 koruma sınıfına dâhil olması. Bu özellik sayesinde toza ve suya karşı direnç gösteren ürünü, havuz başında ya da deniz kıyısında rahatlıkla kullanabilirsiniz. JBL Go 3 özelliklerinden bir diğeri de üzerinde bulunan tuşlarla ürünü kontrol edebiliyor olmak. Tuşlarla çalan şarkıyı durdurabilir ve ses seviyesini arttırıp azaltabilirsiniz. Ayrıca bluetooth düğmesine basarak yakındaki bluetooth fonksiyonu açık akıllı cihazları arayabilirsiniz. "JBL Go 2 ve 3 farkı nedir?" diye merak ediyorsanız RMS Go 3'te 4.2 w iken Go 2'de ise 3 w. JBL Go 2 ile Go 3 arasındaki farklardan bir diğeri ise bluetooth versiyonu.

JBL Go 3'ün avantaj ve dezavantajları

"JBL Go 3 avantajları neler?" diye merak ediyorsanız başlıyoruz:

  • JBL Pro Sound ses kalitesiyle benzersiz müzik deneyimi sunar.

  • Bluetooth sayesinde akılı cihazlarla kolayca kablosuz bağlantı kurabilir.

  • Tek şarjla 5 saat boyunca kesintisiz müzik çalabilir.

  • IP67 koruma sınıfına dâhil olduğundan toza ve suya karşı direnç gösterir.

  • Kompakt boyutu sayesinde yer kaplamaz ve cepte bile kolayca taşınır.

JBL Go 3'ün AUX girişi olmamasından ise dezavantajı olarak bahsedebiliriz.

JBL Go 3'ü kullananların yorumları

JBL Go 3 yorumlarında genel olarak kullanıcıların memnuniyeti öne çıkıyor. Yüksek ve kaliteli ses çıkışı sağlaması, tüm kullanıcıların takdirini kazanıyor. Suya ve toza karşı dayanıklı olması da kullananların beğenisini toplayan bir diğer özelliği. Küçük ve kompakt tasarımı ise yorumlarda bahsedilen ve beğenilen noktalar arasında yer alıyor. Uzun süre dayanan şarjı ve bluetooth ile hızlı bağlantı kurulumu, kullanıcı yorumlarında beğeni toplayan özellikleri diyebiliriz. JBL Go 3, hafif ve kullanışlı tasarımıyla kullanıcılarından tam not almayı başarmış. AUX girişinin olmaması ise kullanıcıların beklentilerinin altında kalmasına neden olmuş. Bir diğer hayal kırıklığı ise ürünün şarj süresinin uzun olması.

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JBL Go 3'e alternatif ürünler

1. Xiaomi Mini 2 Hoparlör

Gittiği her yere müziğini de taşımak isteyenler için cebe sığan JBL Go 3 incelemesi ve özellikleri

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Xiaomi Mini 2 Hoparlör, bluetooth 4.2 teknolojisiyle akıllı cihazlarla kolayca bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Tek seferde 6 saat boyunca kesintisiz müzik deneyimi yaşatan ürünün parametrik ağ tasarımı, sesin etkilenmeden en iyi netlikte çıkmasını sağlar. Kompakt yapısıyla hoparlörü istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Yüksek kaliteli basları sayesinde evinizde ya da bahçenizde sevdiklerinizle küçük çaplı partiler verebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanabilirsiniz.

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2. Grundig Hoparlör Jam Bt Hoparlör

Gittiği her yere müziğini de taşımak isteyenler için cebe sığan JBL Go 3 incelemesi ve özellikleri

Grundig Hoparlör Jam Bt Hoparlör, 2500 mAh li-ion pili sayesinde 30 saat boyunca durmaksızın müzik dinlemenizi sağlar. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuz anda ürünü telefonunuzu şarj etmek için de kullanabilirsiniz. IP67 koruma sınıfında olduğu için 1 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suyun altında kalabilir. Bu sayede hoparlörü deniz ve havuz kenarında kullanabilirsiniz. Gelen aramalara da rahatlıkla cevap verebilirsiniz.

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3. Ultimate Ears Wonderboom 2 Hoparlör

Gittiği her yere müziğini de taşımak isteyenler için cebe sığan JBL Go 3 incelemesi ve özellikleri

Ultimate Ears Wonderboom 2 Hoparlör, 360 derece hoparlör tasarımıyla etrafına eşit derecede ses yayarak mükemmel bir akustik oluşturur. 1 metreye kadar 30 dakika boyunca su altında kalabilen ürün, her ortamda rahatça kullanılır. İster açık ister kapalı alanlarda tercih edebileceğiniz hoparlör, 13 saat boyunca kesintisiz kullanım sunar. Net ve kaliteli sesi sayesinde müzik keyfini ikiye katlar. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanılır.

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4. GEMBIRD Bluetooth Hoparlör

Gittiği her yere müziğini de taşımak isteyenler için cebe sığan JBL Go 3 incelemesi ve özellikleri

GEMBIRD Bluetooth Hoparlör'ü küçük tasarımıyla yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Süper basıyla fark yaratan ürün, eşsiz bir müzik keyfi yaşatır. Bluetooth özelliğiyle akıllı cihazlarla kablosuz bağlantı kuran hoparlör, 10 metreye kadar erişimini kaybetmez. Sesli komut sistemi sayesinde akıllı cihazınızı sesle kontrol etmenizi ve dinlediğiniz müziği değiştirmenizi sağlar. SD kart ve USB girişi olduğu için herhangi bir cihazla bağlantı kurmadan da müzik dinleyebilirsiniz.

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5. Lexon LA120Y9 Hoparlör

Gittiği her yere müziğini de taşımak isteyenler için cebe sığan JBL Go 3 incelemesi ve özellikleri

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Zarif tasarımıyla göz dolduran Lexon LA120Y9 Hoparlör'ü küçük yapısıyla çantanızda ya da cebinizde rahatça taşıyabilirsiniz. Bluetooth özelliğiyle akıllı cihazlara kolay erişim sağlayan hoparlör, muhteşem ses kalitesiyle benzersiz bir müzik deneyimi yaşatır. IP67 koruma sınıfında olduğu için suya ve toza karşı direnç gösteren ürünü, havuz ya da denizde kullanabilirsiniz. ABS, silikon ve kauçuktan üretilen hoparlör, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

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6. Hakii Mars Bluetooth Hoparlör

Gittiği her yere müziğini de taşımak isteyenler için cebe sığan JBL Go 3 incelemesi ve özellikleri

Hakii Mars Bluetooth Hoparlör'ü hafif ve küçük yapısıyla cebinizde ya da çantanızda rahatça taşıyabilirsiniz. Su geçirmez özelliği sayesinde havuz başında ve deniz kenarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. 3.5 saatte tam olarak şarj olan ürün, 12 saat boyunca kesintisiz müzik deneyimi yaşatır. Güçlü bası ve yüksek kalite sesiyle müzik keyfini ikiye katlar. Siri ve Alexa'yı destekleyen hoparlör sayesinde akıllı cihazınızı sesle kontrol edebilirsiniz.

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7. Phixi Basic S12 Hoparlör

Gittiği her yere müziğini de taşımak isteyenler için cebe sığan JBL Go 3 incelemesi ve özellikleri

Phixi Basic S12 Hoparlör, ergonomik tasarımıyla rahat taşınır. Silikonlu dış gövdesi darbelere karşı dayanıklı olduğu için kolay kolay zarar görmez. Bluetooth özelliğiyle akıllı cihazlarla bağlantı kurabilir. SD kart girişi sayesinde herhangi bir cihaza gerek duymadan da müzik dinlemenizi sağlar. Benzersiz ses kalitesiyle eşsiz bir müzik keyfi yaşatan ürünle dilediğiniz yerde küçük çaplı partiler verebilirsiniz.

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