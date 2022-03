Gittiği her yere müziğini de taşımak isteyenler için cebe sığan JBL Go 3 incelemesi ve özellikleri

Müziksiz yapamıyor ve her gittiğiniz yere müziğinizi de taşımak istiyorsanız size harika bir ürün önerimiz var, JBL Go 3! Küçük tasarımıyla cebinizde bile rahatça taşıyabileceğiniz kaliteli hoparlörü inceliyoruz. Ürünle ilgili merak edilen tüm teknik özelliklere, kullanıcı yorumlarına ve benzer modellere yer verdiğimiz yazımıza göz atmadan bluetooth hoparlör satın almayın deriz. Haydi gelin, vakit kaybetmeden sizi JBL Go 3'le tanıştıralım!

JBL Go 3

JBL Go 3'ün teknik özellikleri

Piller: ‎1 adet lityum polimer pil

Ürün model numarası: ‎JBLGO3PINK

Renk: ‎Pembe

Hoparlör amfi türü: ‎Aktif

Hoparlör sayısı: ‎1

Çıkış watt değeri: ‎4.2 watt

Pil hücresi bileşimi: ‎Lityum iyon

Güç kaynağı türü: ‎Bataryalı

Üretici: ‎Harman

Ürün boyutları ve ağırlığı: ‎8.7 x 7.5 x 4.1 cm ve 209 gram

Müziği her yere taşımanıza yardım edecek JBL Go 3 incelemesine ve JBL Go 2 JBL Go 3 karşılaştırmasına hazır mısınız? İlk bakışta şık ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken kullanışlı bluetooth hoparlör, JBL Pro Sound ses kalitesiyle kristal netliğinde ses deneyimi sunuyor. Muhteşem basları ve harmonik ses tonuyla ister evde ister dışarıda arkadaşlarınızla küçük partiler vermek isterseniz model sizi yarı yolda bırakmayacak! Renkli tarzıyla bulunduğu ortama şık bir dokunuş da katan model, açık alanda bile yüksek ses performansı sunuyor. Kompakt boyutlu JBL Go 3'ü cebinizde taşıyabileceğiniz gibi asma aparatını kullanarak çantanıza asarak da istediğiniz yere rahatça götürebilirsiniz. Bluetooth bağlantı fonksiyonuyla ister tablete ister akıllı telefonunuza kolayca bağlanabilir ve en sevdiğiniz müzikleri çalabilir. Yüksek veri akışı sağlayarak kesintisiz müzik deneyimi yaşatan JBL Go 3 özelliklerinden biri de lityum pili. Kaliteli bataryası tek şarjla 5 saat boyunca en sevdiğiniz şarkıları kesintisiz çalabilir. JBL Go 3 bluetooth hoparlör özellikleri arasında en çok öne çıkanı ise kuşkusuz IP67 koruma sınıfına dâhil olması. Bu özellik sayesinde toza ve suya karşı direnç gösteren ürünü, havuz başında ya da deniz kıyısında rahatlıkla kullanabilirsiniz. JBL Go 3 özelliklerinden bir diğeri de üzerinde bulunan tuşlarla ürünü kontrol edebiliyor olmak. Tuşlarla çalan şarkıyı durdurabilir ve ses seviyesini arttırıp azaltabilirsiniz. Ayrıca bluetooth düğmesine basarak yakındaki bluetooth fonksiyonu açık akıllı cihazları arayabilirsiniz. "JBL Go 2 ve 3 farkı nedir?" diye merak ediyorsanız RMS Go 3'te 4.2 w iken Go 2'de ise 3 w. JBL Go 2 ile Go 3 arasındaki farklardan bir diğeri ise bluetooth versiyonu.

JBL Go 3'ün avantaj ve dezavantajları

"JBL Go 3 avantajları neler?" diye merak ediyorsanız başlıyoruz:

JBL Pro Sound ses kalitesiyle benzersiz müzik deneyimi sunar.

Bluetooth sayesinde akılı cihazlarla kolayca kablosuz bağlantı kurabilir.

Tek şarjla 5 saat boyunca kesintisiz müzik çalabilir.

IP67 koruma sınıfına dâhil olduğundan toza ve suya karşı direnç gösterir.

Kompakt boyutu sayesinde yer kaplamaz ve cepte bile kolayca taşınır.

JBL Go 3'ün AUX girişi olmamasından ise dezavantajı olarak bahsedebiliriz.

JBL Go 3'ü kullananların yorumları

JBL Go 3 yorumlarında genel olarak kullanıcıların memnuniyeti öne çıkıyor. Yüksek ve kaliteli ses çıkışı sağlaması, tüm kullanıcıların takdirini kazanıyor. Suya ve toza karşı dayanıklı olması da kullananların beğenisini toplayan bir diğer özelliği. Küçük ve kompakt tasarımı ise yorumlarda bahsedilen ve beğenilen noktalar arasında yer alıyor. Uzun süre dayanan şarjı ve bluetooth ile hızlı bağlantı kurulumu, kullanıcı yorumlarında beğeni toplayan özellikleri diyebiliriz. JBL Go 3, hafif ve kullanışlı tasarımıyla kullanıcılarından tam not almayı başarmış. AUX girişinin olmaması ise kullanıcıların beklentilerinin altında kalmasına neden olmuş. Bir diğer hayal kırıklığı ise ürünün şarj süresinin uzun olması.

