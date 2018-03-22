KADIN

Giysilerinizin altında saklandığınız gizemli kimliğiniz!

Arya Demir Arya Demir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 22.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Giydiğiniz kıyafetleri nasıl seçiyorsunuz? Moda dergileri, blog yazarları, yoksa arkadaşlarınızın fikirlerine mi önem veriyorsunuz? Moda Psikoloğu Kate Nightingale'e göre seçimlerimiz tüm bunların bir karışımı. Bu yüzden giydiğimiz her bir giyim parçası kişiliğimiz hakkında çok şey söyleyebilir. Sizin için iç çamaşırı seçeneklerinin ne anlama geldiğini araştırdık.

İster siyah renk, ister dantel sütyen, isterseniz tanga giyin iç çamaşırınız sadece sizin ve birlikte olduğunuz kişinin bildiği bir sırdır. İşte giysilerinizin altında sakladığınız gizemli kimliğiniz...

İç çamaşırın senin hakkında ne diyor?

1 / 23

T-string

T-string
Kendine inanan, güvenen, bağımsız ve kalçalarını ön plana çıkarmayı seven.
2 / 23

G- string

G- string
Farklı olmaktan korkmazsınız, her zaman konfor bölgenizden çıkmaya hazırsınız ancak dengeyi korumayı çok iyi biliyorsunuz.
3 / 23

Thong külot

Thong külot
Hırslı ve çok motive edicisin, ve istediğini elde edene kadar durmazsın. Gözdağı vermekten korkmazsınız.
4 / 23

Bikini

Bikini
Her zaman bir maceraya hazır olan atletik bir insansınız, neşeli ve seksi olabilirsiniz ancak gerektiğinde ciddi olmayı bilirsiniz.
5 / 23

Cheekies

Cheekies
Cesur, enerjik, cüretkar ve gerçekten alışverişi seviyorsunuz.
6 / 23

Boxer

Boxer
Rahatlığı seviyorsunuz. Kimsenin hakkınızda ne düşüneceğini umursamazsınız.
7 / 23

Yazılı külotlar

Yazılı külotlar
Sonsuza dek gençsin, öne çıkmaya hazırsın ve seninle vakit geçirmek asla sıkıcı olmaz.
8 / 23

Balconette

Balconette
Konfor sizin için olmazsa olmaz. Kolay arkadaş edinirsiniz. Yalanlardan ve dramadan nefret edersiniz.
9 / 23

Askısız

Askısız
Her zaman farklı bir şeyler denemeye hazırsınız, her gün sizin için yeni bir macera ve her şeyi anında yapan bir insansınız.
10 / 23

Multiway

Multiway
Birkaç farklı şekilde giyilebilen sütyenler, kısıtlanmaktan hoşlanmayan kadınların tercih
11 / 23

Bandeau

Bandeau
Dürüst ve duyarlısınız. İnsanlar sizin görüşlerinize önem verir siz de her zaman yardım etmeye hazırsınızdır.
12 / 23

Push-up

Push-up
Bazen çizgiyi aşsanız bile aklınızda olanı konuşmaktan asla korkmazsınız.
13 / 23

Spor sütyen

Spor sütyen
Sizin için rahatlık ilk önceliğiniz. Görünüm ise 2. planda. Size rahatsızlık veren insanları hemen hayatınızdan çıkarırsınız.
14 / 23

Dantelli sütyen

Dantelli sütyen
Çatışmayı sevmiyorsun ve çok arkadaş canlısısın. Açık ve samimi olduğunuz için erkeklerin size karşı özel bir eğilimi vardır.
15 / 23

Mor

Mor
Uzun süreli bir ilişkiye hazır, yumuşak ve romantik bir kadınsın.
16 / 23

Mavi

Mavi
Çok dürüstsün.
17 / 23

Yeşil

Yeşil
İlk buluşma için mükemmel renk, duygusal olarak kararlı olduğunuzu gösterir.
18 / 23

Sarı

Sarı
Mutluluk kaynağısınız. Fakat dikkatli olun: sadece parlak tonlar neşe ve tazeliği sembolize eder. Hastalığı ve kıskançlığı temsil eden donuk sarılardan kaçının.
19 / 23

Kırmızı

Kırmızı
Tutkulu ve cesursun. Geceyi partnerinizle geçireceksiniz işte bu sizin renginiz.
20 / 23

Turuncu

Turuncu
Yaratıcılık ve başarıyı temsil eder. Elinizden gelenin en iyisini yapmak istiyorsanız giyilecek en iyi renk.
21 / 23

Pembe

Pembe
Kadınsı, nazik ve romantik bir tipsin.
22 / 23

Beyaz

Beyaz
Bu masumiyet ve saflığın rengi. Önerilere açık, yeni bir şeyler öğrenmek için hazırsınız
23 / 23

Siyah

Siyah
Zarif, güçlü aynı zamanda gizemli ve agresifsiniz. Baştan çıkarmaya hazır ve yaptıklarınızdan eminsiniz.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iç çamaşırı iç çamaşırı seçimi iç çamaşırı rengi

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kenan İmirzalıoğlu: 'Biliyorsunuz genç eşim var' dedi ve...

Kenan İmirzalıoğlu: 'Biliyorsunuz genç eşim var' dedi ve...

Defne Samyeli'den seksi dans

Defne Samyeli'den seksi dans

Aradığı aşkı dizi setinde buldu

Aradığı aşkı dizi setinde buldu

Popstar 2018'de Bülent Ersoy'dan Salih Zülüfoğlu'na sert eleştiri 'İnsanı vezir de eder rezil de'

Popstar 2018'de Bülent Ersoy'dan Salih Zülüfoğlu'na sert eleştiri 'İnsanı vezir de eder rezil de'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mükemmel görünmenin sırrı bunlarda yatıyor

Mükemmel görünmenin sırrı bunlarda yatıyor

Sütyenler fora! Hollywood yıldızları doğru mu yapıyor?

Sütyenler fora! Hollywood yıldızları doğru mu yapıyor?

Kar kış demeden her hafta çırılçıplak suya atlıyor

Kar kış demeden her hafta çırılçıplak suya atlıyor

Dünyanın en ünlü moda tasarımcıları onların peşinde!

Dünyanın en ünlü moda tasarımcıları onların peşinde!

Hollywood yıldızlarının ilginç güzellik sırları

Hollywood yıldızlarının ilginç güzellik sırları

Ağda stresini bir de kameraların önünde yaşadılar

Ağda stresini bir de kameraların önünde yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.