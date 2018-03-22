Giysilerinizin altında saklandığınız gizemli kimliğiniz!

İster siyah renk, ister dantel sütyen, isterseniz tanga giyin iç çamaşırınız sadece sizin ve birlikte olduğunuz kişinin bildiği bir sırdır. İşte giysilerinizin altında sakladığınız gizemli kimliğiniz...

İç çamaşırın senin hakkında ne diyor?

1 / 23 T-string Kendine inanan, güvenen, bağımsız ve kalçalarını ön plana çıkarmayı seven.

2 / 23 G- string Farklı olmaktan korkmazsınız, her zaman konfor bölgenizden çıkmaya hazırsınız ancak dengeyi korumayı çok iyi biliyorsunuz.

3 / 23 Thong külot Hırslı ve çok motive edicisin, ve istediğini elde edene kadar durmazsın. Gözdağı vermekten korkmazsınız.

4 / 23 Bikini Her zaman bir maceraya hazır olan atletik bir insansınız, neşeli ve seksi olabilirsiniz ancak gerektiğinde ciddi olmayı bilirsiniz.

5 / 23 Cheekies Cesur, enerjik, cüretkar ve gerçekten alışverişi seviyorsunuz.

6 / 23 Boxer Rahatlığı seviyorsunuz. Kimsenin hakkınızda ne düşüneceğini umursamazsınız.

7 / 23 Yazılı külotlar Sonsuza dek gençsin, öne çıkmaya hazırsın ve seninle vakit geçirmek asla sıkıcı olmaz.

8 / 23 Balconette Konfor sizin için olmazsa olmaz. Kolay arkadaş edinirsiniz. Yalanlardan ve dramadan nefret edersiniz.

9 / 23 Askısız Her zaman farklı bir şeyler denemeye hazırsınız, her gün sizin için yeni bir macera ve her şeyi anında yapan bir insansınız.

10 / 23 Multiway Birkaç farklı şekilde giyilebilen sütyenler, kısıtlanmaktan hoşlanmayan kadınların tercih

11 / 23 Bandeau Dürüst ve duyarlısınız. İnsanlar sizin görüşlerinize önem verir siz de her zaman yardım etmeye hazırsınızdır.

12 / 23 Push-up Bazen çizgiyi aşsanız bile aklınızda olanı konuşmaktan asla korkmazsınız.

13 / 23 Spor sütyen Sizin için rahatlık ilk önceliğiniz. Görünüm ise 2. planda. Size rahatsızlık veren insanları hemen hayatınızdan çıkarırsınız.

14 / 23 Dantelli sütyen Çatışmayı sevmiyorsun ve çok arkadaş canlısısın. Açık ve samimi olduğunuz için erkeklerin size karşı özel bir eğilimi vardır.

15 / 23 Mor Uzun süreli bir ilişkiye hazır, yumuşak ve romantik bir kadınsın.

16 / 23 Mavi Çok dürüstsün.

17 / 23 Yeşil İlk buluşma için mükemmel renk, duygusal olarak kararlı olduğunuzu gösterir.

18 / 23 Sarı Mutluluk kaynağısınız. Fakat dikkatli olun: sadece parlak tonlar neşe ve tazeliği sembolize eder. Hastalığı ve kıskançlığı temsil eden donuk sarılardan kaçının.

19 / 23 Kırmızı Tutkulu ve cesursun. Geceyi partnerinizle geçireceksiniz işte bu sizin renginiz.

20 / 23 Turuncu Yaratıcılık ve başarıyı temsil eder. Elinizden gelenin en iyisini yapmak istiyorsanız giyilecek en iyi renk.

21 / 23 Pembe Kadınsı, nazik ve romantik bir tipsin.

22 / 23 Beyaz Bu masumiyet ve saflığın rengi. Önerilere açık, yeni bir şeyler öğrenmek için hazırsınız