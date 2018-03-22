Giysilerinizin altında saklandığınız gizemli kimliğiniz!

İster siyah renk, ister dantel sütyen, isterseniz tanga giyin iç çamaşırınız sadece sizin ve birlikte olduğunuz kişinin bildiği bir sırdır. İşte giysilerinizin altında sakladığınız gizemli kimliğiniz...
İç çamaşırın senin hakkında ne diyor?
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T-string
Kendine inanan, güvenen, bağımsız ve kalçalarını ön plana çıkarmayı seven.
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G- string
Farklı olmaktan korkmazsınız, her zaman konfor bölgenizden çıkmaya hazırsınız ancak dengeyi korumayı çok iyi biliyorsunuz.
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Thong külot
Hırslı ve çok motive edicisin, ve istediğini elde edene kadar durmazsın. Gözdağı vermekten korkmazsınız.
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Bikini
Her zaman bir maceraya hazır olan atletik bir insansınız, neşeli ve seksi olabilirsiniz ancak gerektiğinde ciddi olmayı bilirsiniz.
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Cheekies
Cesur, enerjik, cüretkar ve gerçekten alışverişi seviyorsunuz.
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Boxer
Rahatlığı seviyorsunuz. Kimsenin hakkınızda ne düşüneceğini umursamazsınız.
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Yazılı külotlar
Sonsuza dek gençsin, öne çıkmaya hazırsın ve seninle vakit geçirmek asla sıkıcı olmaz.
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Balconette
Konfor sizin için olmazsa olmaz. Kolay arkadaş edinirsiniz. Yalanlardan ve dramadan nefret edersiniz.
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Askısız
Her zaman farklı bir şeyler denemeye hazırsınız, her gün sizin için yeni bir macera ve her şeyi anında yapan bir insansınız.
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Multiway
Birkaç farklı şekilde giyilebilen sütyenler, kısıtlanmaktan hoşlanmayan kadınların tercih
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Bandeau
Dürüst ve duyarlısınız. İnsanlar sizin görüşlerinize önem verir siz de her zaman yardım etmeye hazırsınızdır.
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Push-up
Bazen çizgiyi aşsanız bile aklınızda olanı konuşmaktan asla korkmazsınız.
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Spor sütyen
Sizin için rahatlık ilk önceliğiniz. Görünüm ise 2. planda. Size rahatsızlık veren insanları hemen hayatınızdan çıkarırsınız.
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Dantelli sütyen
Çatışmayı sevmiyorsun ve çok arkadaş canlısısın. Açık ve samimi olduğunuz için erkeklerin size karşı özel bir eğilimi vardır.
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Mor
Uzun süreli bir ilişkiye hazır, yumuşak ve romantik bir kadınsın.
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Mavi
Çok dürüstsün.
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Yeşil
İlk buluşma için mükemmel renk, duygusal olarak kararlı olduğunuzu gösterir.
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Sarı
Mutluluk kaynağısınız. Fakat dikkatli olun: sadece parlak tonlar neşe ve tazeliği sembolize eder. Hastalığı ve kıskançlığı temsil eden donuk sarılardan kaçının.
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Kırmızı
Tutkulu ve cesursun. Geceyi partnerinizle geçireceksiniz işte bu sizin renginiz.
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Turuncu
Yaratıcılık ve başarıyı temsil eder. Elinizden gelenin en iyisini yapmak istiyorsanız giyilecek en iyi renk.
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Pembe
Kadınsı, nazik ve romantik bir tipsin.
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Beyaz
Bu masumiyet ve saflığın rengi. Önerilere açık, yeni bir şeyler öğrenmek için hazırsınız
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Siyah
Zarif, güçlü aynı zamanda gizemli ve agresifsiniz. Baştan çıkarmaya hazır ve yaptıklarınızdan eminsiniz.
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