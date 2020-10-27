Gizli aşklar ortaya çıkıyor... 27 Ekim 2020 Salı Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Merkür retrosu burçların üzerinde etkili olmaya devam ediyor...Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 27 Ekim 2020 Salı Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
27 Ekim Salı günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
27 Ekim burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazartesi günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 27 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün sezgileriniz ve hisleriniz daha güçlü çalışabilir. Hızlı kararlar almaya, ani fikir değişikliklerine açıksınız. Aşırılık ve abartılardan kaçınmalısınız. Kendinize sakladığınız düşünceleri ani bir karar değişikliğiyle dile getirebilirsiniz. Teknolojik aletlerde arızalanmalara dikkat.
Bugün yeni kişilerle tanışabilir, katılacağınız davet ve ortamlarla sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Sosyal ortamlarda daha çok dikkat çekebilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili konularda aşırılık ve abartılardan kaçınmalı, kusursuz algısına yenilmemelisiniz.
Bugün beklemediğiniz, sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Şansı yakalayabileceğiniz durumlar olabilir. Ev içinde kazalara dikkat. İş hayatında bir fırsatla karşılaşabilir, kariyerinize ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Yöneticiler ve çalışma arkadaşlarında değişimler olabilir.
Bugün beklemediğiniz haberler alabilir, güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu sürprizler ise kişilerden veya ilahi desteklerle gelebilir. Sözlerinizde ve tavırlarınızda aşırılığa kaçmaya dikkat etmeli, bazı kişileri gözünüzde yüceltmediğinizden emin olmalısınız.
Bugün hızlı düşünüp, hızlı hareket edebilirsiniz. Bazı duygularınızı kendinize saklamak isteyecek, daha kontrolcü davranma eğiliminde olacaksınız. Duygusal destek ihtiyacı artabilir. Negatif enerjinin hakim olduğu olaylar ve kişilerden uzak kalmak isteyebilirsiniz.
Bugün beslenmenizde kontrollü olmaya, estetik konularda daha hassas davranmaya gayret etmelisiniz. Cildinize kullandığınız ürünlerin son kullanma tarihine bakmalı, yepyeni ürünler denemekten kaçınmalısınız. İlişkilerde yeni hisler, merak uyandırıcı durumlar oluşabilir. Ortaklı işler veya kişilerden destek ile kazanç sağlayabilirsiniz.
Bugün yaşamınızda yeni bir sayfaya doğru gitmeye başlayacaksınız. İş hayatında büyük işler, büyük plan ve tasarılar gündeminizde olabilir. İş, eğitim ve farklı alanlarda kendi sınırlarınızı aşmak isteyebilir, geleceğinize odaklanabilirsiniz. Akşam saatlerinde sezgiler ve mantık dengeleniyor.
Bugün hisleriniz ve sezgileriniz güçleniyor. Karmaşık durumları zihninizde hızlıca çözebilirsiniz. Beklemediğiniz bir kriz veya mecburiyet önünüze gelebilir. Yönetemeyeceğiniz durumlarda tevekkül etmeyi ve teslim olmayı bilmeli.
Bugün ev kazalarına, sularla ilgili problemlere dikkat etmeli. Halsizlik, tembellik hali olabilir. Konfor alanınızda kalmak isteyebilir, bazı duygularınızı kendinize saklayabilirsiniz. Özlem hissi çalışabilir. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.
Bugün geleceğe daha çok odaklanabilir, yaşamınızla ilgili ileriye yönelik adımlar içinde olabilirsiniz. Araçlar, seyahatler, teknolojik aletlerde sorunlar gündeminizde olabilir. Hedeflerinizi büyütebilir, zaman zaman abartılı düşüncelere gidebilirsiniz. Akşam saatlerinde akılcı ve plancı davranabilirsiniz.
Bugün kendinize güvenmeli, kendinizle ilişkinize odaklanmalısınız. Değerleriniz ve inançlarınızla ilgili bir sorgulamaya gidebilir; geleceğe yönelik zaman zaman kaygı ve kararsızlık çalıştırabilirsiniz. Fikir ve öneri almak, sosyallik daha iyi gelecektir.
Bugün büyük işler, büyük projeler gündeminizde olabilir; geniş kitleler tarafından konuşulabilir; dikkat çekebilirsiniz. Aşk hayatında uçlara ve abartılara gitmeye, bazı duyguları bilinçsizce yüceltmeye açıksınız. Kurban ve kendini feda etme eğiliminden kaçınmalısınız. Sanatsal yetenekler ve hobiler gündeminizde.
Astrolog Merve Rençber
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