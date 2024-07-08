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Gizli NATO üssü turizme açılıyor! Çok az kişi biliyor!

08.07.2024 14:59
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2010 yılında Türk askerlerinin tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen Trabzon'da bulunan NATO üssü turizme kazandırılması için çalışmalar başlandı.

Gizli NATO üssü turizme açılıyor! Çok az kişi biliyor!

Varlığının bugüne kadar çok kimse tarafından bilinmeyen Trabzon'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde bulunuyor. 1980'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapılan NATO üssü, bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltılıyor.

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Günümüzde atıl durumda olan Trabzon'daki NATO üssü, turizmde yeni bir destinasyon olması için Maçka Belediyesi tarafından proje kapsamına alındı.

''TURİZME KAZANDIRILMASI İÇİN KOLLARI SIVADIK''

Askeri yatakhaneler, futbol sahası, eğitim alanları ve 8 tane ses izolasyonu oaln hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için yetkin kişilerle bir araya gelinmeye başlandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, hangarları dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edilen NATO üssünde gerekli incelemelerde bulundu. Hangarların bulunduğu alanda da inceleme yapan Trabzon Milletvekilleri, Başkan Koçhan’dan üs ile ilgili turizme uygun olup olmadığına dair bilgiler aldı. Projenin hazır olduğunu belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, “NATO üssünü en kısa sürede turizme kazandırmak için kolları sıvadık” diyerek hazırlıklara başladığını belirtti. (İHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
NATO Trabzon
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